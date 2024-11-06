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美國大選今（6）日開票，截至上午9時，目前以共和黨候選人川普得到95張選舉人票，暫時領先民主黨候選人賀錦麗的35張。對於美國大選結果對台灣經濟影響，經濟部長郭智輝表示，台灣高度關注美國大選結果，對於哪位候選人出線，台灣這邊都有些準備。川普近期頻頻針對台灣「偷走」美國晶片工作表達態度，甚至公開表示台灣如果需要美國保護，應該要繳納「保護費」。因此，外界評估，若川普當選，對於台灣影響將會比較劇烈；反之，若是賀錦麗當選，很大機會延續拜登政府政策，對於台灣影響則較小。郭智輝表示，美國跟台灣間經濟關係非常深厚，不太容易能夠改變，所以相信任何一個候選人上來，對我們目前經濟改變非常小。民進黨立委陳亭妃同樣詢問川普稱台灣偷走晶片及收保護費是否為假議題？郭智輝以自己企業經驗表示，台灣跟美國經濟是互補，台灣在晶片供應鏈非常強，晶片設計則是美國來主導，「如果有一個這樣的現象（收保護費）發生時，對美國業者不一定是件好事。」而他也加碼透露，台積電亞利桑那廠已經完全試產成功，下個月也會舉辦完工儀式，不管美國總統是誰，開創的條件都是對台積電非常有利。另外，《路透社》報導，SpaceX創辦人伊隆．馬斯克（Elon Musk）以地緣政治風險為由，要求參與SpaceX供應鏈的台廠將製造地點移往海外，導致部分供應鏈遷移。對此，郭智輝受訪表示，SpaceX官方網站沒有這個訊息，但經濟部會給予高度關注，強調台灣在太空產業供應鏈非常地強，應有因應及能耐。