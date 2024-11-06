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▲大谷翔平世界大賽傷到左肩，休賽季進行手術治療，過程相當順利。（圖／美聯社／達志影像）

▲大谷翔平在世界大賽G2受傷後，後續仍帶傷拼戰，並隨著道奇隊捧起世界大賽冠軍。（圖／美聯社／達志影像）

MLB道奇隊日籍球星大谷翔平日前隨隊拿下世界冠軍，不過他在世界大賽第2戰盜壘時導致左肩半脫臼，雖然系列賽期間仍帶傷上陣助隊奪冠，但保險起見，大谷翔平選擇接受關節鏡手術，回顧MLB世界大賽第2戰，大谷翔平7局下選到四壞球保送後，隨後企圖盜二壘，當下大谷選擇頭部撲壘，但左手撐地時卻感到一陣疼痛，遭到阻殺後一度倒在地上無法起身，賽後診斷為「左肩半脫臼」。由於當時傷勢不算太嚴重，大谷翔平羽球隊溝通後，決定繼續拼戰世界大賽，第三戰結束後，大谷翔平針對傷勢回應「我打算在賽季全部結束後，再做更全面的檢查，看情況如何。目前我認為沒有太大問題。」為了保護肩膀，大谷翔平在後續賽事中，有嘗試在非比賽時間戴上「左肩加熱裝置」，比賽時也能發現他跑壘時格外謹慎，例如會用左手抓住胸前球衣，避免觸動傷處。世界大賽結束後，道奇今天宣布，大谷翔平已經在洛杉磯動完左肩關節鏡手術，並由名醫艾爾崔許（Neal ElAttrache）執刀，他過去曾2度負責大谷的右肘手術，而大谷翔平預計將在春訓前就能復元、重返球場。如今看來，或許肩膀傷勢對大谷真的有莫大影響，綜觀整個世界大賽，大谷翔平總計19打數僅有2支安打，打擊率1成05，沒有開轟和任何打點，不過仍無損道奇全隊優異的發揮，大谷翔平首度闖進季後賽就嚐到冠軍滋味。