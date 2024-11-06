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洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平左肩進行手術！大谷在先前世界大賽G2嘗試盜壘，滑壘時用左手撐地板導致左肩受傷，當下神情痛苦倒在地上，隨即在防護員陪同下退場。經檢查之後，大谷左肩有半脫臼的狀況，並於休賽季進行手術治療，手術十分順利，預計能夠在明年春訓前歸隊。世界大賽G2進行至7局下，大谷翔平四壞保送後，企圖盜二壘但未能成功，他在滑壘時用左手撐地弄傷左肩，初步診斷結果為左肩半脫臼，但大谷仍靠著止痛藥和包紮繼續帶傷奮戰，最終如願率領道奇奪下世界大賽冠軍，自己也收穫美職生涯第一枚冠軍戒指。根據球團表示，大谷接受「關節唇撕裂修復的關節鏡手術」，由去年負責右肘手術的Neal ElAttrache醫師主刀。至於未來何時能夠復出？球團回應：「大谷預計能趕上春訓」。明年新賽季大谷翔平將重啟「投打二刀流」。大谷將利用休賽期讓身體恢復至最佳狀態，目標續寫歷史，並挑戰世界大賽二連霸。值得注意的是，2025年大聯盟將在3月18、19日於日本東京巨蛋舉辦開幕戰，屆時將由洛杉磯道奇與芝加哥小熊隊進行2連戰，大谷翔平有望在國人面前登板先發，對此大谷表示：「如果能以良好的投球狀態參加春訓，並獲得球隊信任，這無疑大大增強我的信心，雖然海外開幕戰先發並非必須達成的目標，但還是希望能夠有這樣的機會。」