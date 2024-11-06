行人地獄改善仍有待進步！去年立法院對交通罰則「未停讓行人」提高罰鍰上限到6000元，但是仍然有駕駛不當一回事，近日在嘉義就有民眾拍下，有2名小朋友綠燈正準備過馬路，甚至還有舉手示警，結果一輛白色轎車迎面而來明明應該有看到，卻沒有禮讓還加速轉彎通過，讓網友全看傻眼表示：「先送你6000元罰單再說！」
一位民眾在臉書社團「交通違規檢舉教學（公開版）」貼出影片，只見有2名小朋友在嘉義市的西區中山路、民生北路口等待過馬路，綠燈之後兩人開始走在斑馬線上，還舉著手來示警駕駛人，結果馬路過了一半，一輛白色轎車準備要右轉，竟然沒有停下來禮讓還加速過彎離去。
該舉動讓拍影片的民眾大傻眼表示：「阿你不用讓喔！」貼文曝光後，不少網友氣炸直呼「都已經舉手了，還有這種白目駕駛，是不是真的要罰到6萬才會怕才會讓？」、「這種硬要過真的是先送他一張6000元罰單」、「這影片一定要檢舉，絕對是送你最高6000元罰單」、「小朋友都已經舉手了，到底在幹嘛，駕照是雞腿換的嗎？」
真的不要鬧！汽車未停讓行人最高直接罰6000元、記3點、上課3小時
然而如果還是不清楚未停讓行人相關規定，《NOWnews》也再整理一次「未停讓行人」的規範以及所要面臨的罰鍰以及後果，民眾千萬不要跟自己荷包過不去，也希望共同打造安全的用路行為。
根據現在交通法規規定，汽機車如果沒有停讓行人，罰鍰上限由3600元提高至6000元，且將記點3點，需上道安講習3小時；慢車罰鍰300元至1200元。而相關判罰的規則，是汽車行近行人穿越道線，以距離行人行進方向不足一個車道寬（大約3公尺）及汽車前懸已進入行人穿越道線上，始構成違規要件；機車及慢車行近行人穿越道線，以距離行人行進方向不足1個車道寬（約3公尺）及車輛前輪已進入行人穿越道線上，始構成違規要件。
另外，駕駛人應該停讓行人的區域包括「畫設行人穿越道之路口」、「畫設行人穿越道之路段」以及「可供行人穿越之交叉路口」；如果駕駛人因為沒停讓造成傷亡的話，應負刑事責任且加重其刑至1/2，且吊銷駕照不得再考領；致人受傷或死亡者，處7200元以上、3萬6000元以下罰鍰；致人受傷者，吊扣駕駛執照1年；致人重傷或死亡者，吊銷其駕駛執照。民眾真的要多加注意！
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該舉動讓拍影片的民眾大傻眼表示：「阿你不用讓喔！」貼文曝光後，不少網友氣炸直呼「都已經舉手了，還有這種白目駕駛，是不是真的要罰到6萬才會怕才會讓？」、「這種硬要過真的是先送他一張6000元罰單」、「這影片一定要檢舉，絕對是送你最高6000元罰單」、「小朋友都已經舉手了，到底在幹嘛，駕照是雞腿換的嗎？」
真的不要鬧！汽車未停讓行人最高直接罰6000元、記3點、上課3小時
然而如果還是不清楚未停讓行人相關規定，《NOWnews》也再整理一次「未停讓行人」的規範以及所要面臨的罰鍰以及後果，民眾千萬不要跟自己荷包過不去，也希望共同打造安全的用路行為。
根據現在交通法規規定，汽機車如果沒有停讓行人，罰鍰上限由3600元提高至6000元，且將記點3點，需上道安講習3小時；慢車罰鍰300元至1200元。而相關判罰的規則，是汽車行近行人穿越道線，以距離行人行進方向不足一個車道寬（大約3公尺）及汽車前懸已進入行人穿越道線上，始構成違規要件；機車及慢車行近行人穿越道線，以距離行人行進方向不足1個車道寬（約3公尺）及車輛前輪已進入行人穿越道線上，始構成違規要件。
另外，駕駛人應該停讓行人的區域包括「畫設行人穿越道之路口」、「畫設行人穿越道之路段」以及「可供行人穿越之交叉路口」；如果駕駛人因為沒停讓造成傷亡的話，應負刑事責任且加重其刑至1/2，且吊銷駕照不得再考領；致人受傷或死亡者，處7200元以上、3萬6000元以下罰鍰；致人受傷者，吊扣駕駛執照1年；致人重傷或死亡者，吊銷其駕駛執照。民眾真的要多加注意！