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▲費城76人當家中鋒Joel Embiid，日前在更衣室中和一名專欄作家發生衝突，過程中他推了對方一下。（圖／美聯社／達志影像）

NBA美國職籃費城76人當家明星中鋒「大帝」Joel Embiid，日前傳出在休息室和記者爆發衝突，過程中推了該名記者一下，今（6）日NBA官方也宣布相關懲處，Embiid確定將被禁賽3場，預計將損失106萬美元（約新台幣3300萬元）的薪資。而根據美媒指出，，意外受到關注。，《ESPN》名記者Shams Charania也更新事件後續，事發原因是因為Embiid對Hayes近期一篇文章，內容提到他的已故兄弟和兒子，對此他頗為不滿，因此動手推了Hayes一下，但並沒有出拳。而NBA官方在今日公布對於Joel Embiid的懲處，祭出禁賽3場的處分，NBA籃球營運副總裁Joe Dumars在聲明稿中表示，，絕不能發生任何可能的肢體衝突。美國籃球社群網站《Basketball Forever》稍早則發文並配圖寫下：「。」包含1次技術犯規（關鍵時刻在場邊揮舞毛巾，干擾對方罰球）、2次聯盟調查（比賽參與情況調查、與記者衝突調查）、3場禁賽（因動手推記者被禁賽）。這樣的狀況也在社群上引發熱議，許多美國網友紛紛留言寫下：「感覺學到Kawhi的精髓了」、「Joel Embiid就算沒有上場也能展現影響力，厲害了」、「大帝在場下也能發功」、「場上場下都是MVP」、「Embiid真是個活寶」。