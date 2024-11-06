我是廣告 請繼續往下閱讀

▲藍鈞天曾為了老婆鮮少幫女兒換尿布而上節目抱怨。（圖／全民大劇團）

47歲男星藍鈞天2015年和小提琴家陳羽柔結婚，婚後育有一子一女，至今已經一起走過9年，不料今（6）日卻傳出，藍鈞天美滿的家庭生活早有裂痕，2人因為「男主內，女主外」的問題，以及小孩的教養問題，經常發生爭吵，先前藍鈞天也曾上節目抱怨，老婆鮮少幫女兒換尿布，沒想到如今就傳出他們目前已經準備要離婚，以往的恩愛畫面已經不復存在。藍鈞天近來除了曾演出電視劇《不夠善良的我們》、《最佳利益3－最終利益》之外，也忙著演出舞台劇，演藝事業非常忙碌，不過婚姻生活似乎不太如意。據《鏡週刊》報導，近期演藝圈內都在傳藍鈞天的婚姻狀況，大家都已經知道他們目前是「離婚ing」，已經回不去以前的恩愛模樣。而2人之所以漸行漸遠，是因為陳羽柔是創業的職業婦女，事業心非常強，大多時間都是男方在照顧家庭，她因此嫌棄藍鈞天每天都在帶小孩，認為男人就應該出去闖；而藍鈞天去年11月上節目《綜藝大熱門》時，則抱怨女兒7歲了，但老婆換尿布的次數竟然5根手指頭數得出來，雙方對婚姻都有怨言，小孩的教育方式也是夫妻不和的原因。實際查看藍鈞天臉書，也發現他近期鮮少曬出家庭合照，上次已是2023年1月農曆新年，他最後一篇貼文則是去年聖誕節宣傳舞台劇《倒數婚姻》的貼文，提到「《倒數婚姻》道盡現今婚姻難題，引發上萬觀眾口碑熱議」，不知是否反應他自身的狀況。對此，藍鈞天經紀公司回應，「請給予我們一些空間，不希望這些事浪費了社會資源。」