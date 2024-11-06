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立法院財政委員會今天續審《財劃法》，藍綠委一早就爆發肢體衝突。其中，民進黨立委鍾佳濱在一波衝突中，強行檢查在場攝影記者的立法院採訪證，甚至出手拉扯，怒嗆「哪個媒體」，該攝影記者欲把媒體證奪回，雙方突然爆發一陣拉扯，最後攝影記者先行離場，在場藍委見狀不斷大喊「鍾佳濱打媒體」。立法院財政委員會今天繼續審查《財劃法》，國民黨立委一早6點就甲級動員佔住主席台，9點開會時間到，國民黨立委陳玉珍進入逐條審查，並問現場有無異議，綠委在台下雖聲嘶力竭喊有異議，但陳玉珍仍完成逐條審查，送出委員會，3分鐘就宣布散會。國民黨立委一早就占主席台，希望議事順利進行。接近9點開會時間，民進黨立委郭國文與李坤城到主席台前，要求國民黨讓大家順利開會，遭國民黨立委反唇相譏，雙方互批作秀。因不滿郭國文不斷叫囂，國民黨立委張智倫還與郭國文互勒脖子爆發衝突，民進黨立委鍾佳濱上前勸架，要把兩人跟媒體隔開。怎料過程中，鍾佳濱竟然欲強行檢查在場攝影記者的立法院採訪證，甚至出手拉扯，怒嗆「哪個媒體」，該攝影記者欲把媒體證奪回，雙方爆發一陣拉扯，最後攝影記者先行離開，在場藍委見狀不斷大喊「鍾佳濱打媒體」。就在該名攝影記者離開後，鍾佳濱竟又追上前追問，讓該名攝影記者無奈再度曬出記者證。