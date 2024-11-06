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▲徐若瑄分享近照，吐露罹癌心境。（圖／徐若瑄IG）

奔50歲徐若瑄（Vivian）入行34年，影視歌三棲，始終給人保養得宜、凍齡女神形象，怎料，一向注重養身的她，驚傳罹患甲狀腺癌，本人稍早發文證實生病，不過全文滿滿正能量，令人心疼又佩服，她透露自己目前狀態很好，樂觀地說：「天災人禍意外，也無可避免，就算逆風，路微微顛簸，每一天我們都要好好過生活，微笑的繼續前進，不留遺憾！」徐若瑄在IG發長文，附上一張跑新片《乒乓男孩》宣傳的花絮照，她露齒笑到眼睛瞇成一條線，看起來精神奕奕，徐若瑄開頭就說：「我現在很好喔！」她以新竹強風比喻人生路上有風有雨，天災、人禍、意外難以預知，就算逆風也要好好生活、微笑前進，不要留下遺憾。接著，徐若瑄提到9歲獨子Dalton：「其實我一直都很養身，有運動的好習慣，也很注重飲食的營養和均衡，特別是孩子還小，我會健健康康的陪他很久，為母則強，我哪有那麼容易被打敗！」無奈因為家族遺傳的基因，導致罹病，慶幸家族都有固定健檢的習慣，才得以提早發現、治療，並感謝醫療團隊的照顧。「我覺得自己很幸運，感謝天！」徐若瑄不忘以自身例子做宣導，「提醒大家要定期固定做健檢，畢竟有些問題，身體不會感到不適，但需要去處理的。面對問題我們正面樂觀，就會有堅強勇敢的信念」，她說因為病灶在喉嚨裡，所以手術後2、3個月內不適合演出，自己配合醫生叮嚀，很努力做復健，勤按摩、物理治療等，讓發麻感早點消失，「早點康復，才能再好好唱歌給大家聽！」徐若瑄表示，傷口癒合後開始上唱歌課，「因為喉內肌群的有些位置改變，花了一些時間，把每一首歌，一首一首的重新找到新的發聲位置，不斷練習，之後順利完成了澳門的演出、新專輯享聽會、東京和Misia為花蓮的震災演出、高雄小野麗莎老師的35週年巡迴演出等（每一場都讓我慢慢找回更好的聲音），而現也正如火如荼的做著電影的宣傳。」最後，徐若瑄向小翅膀們（粉絲暱稱）說：「別擔心，我現在很好喔！也謝謝所有關心的朋友，我們都要平安健康，快樂幸福。」「我現在很好喔！」你們看這張照片新竹的風好大 生活有風有雨天災人禍意外 也無可避免就算逆風 路微微顛簸每一天我們都要好好過生活微笑的繼續前進 不留遺憾其實我一直都很養身有運動的好習慣也很注重飲食的營養和均衡特別是孩子還小我會健健康康的陪他很久為母則強 我哪有那麼容易被打敗無奈有點家族遺傳的基因還好全家都有固定健檢的習慣才得以提早發現並且治療感謝所有醫療團隊的照顧「我覺得自己很幸運」感謝天也提醒大家要定期固定做健檢畢竟有些問題 身體不會感到不適但需要去處理的。面對問題我們正面樂觀就會有堅強勇敢的信念手術後2、3個月內不適合演出畢竟手術的位置在喉嚨裡配合醫生的叮嚀我很努力做喉嚨的復健勤按摩、物理治療 讓它能早點不麻早點康復 才能再好好唱歌給大家聽傷口癒合之後 開始上唱歌課因為喉內肌群的有些位置改變花了一些時間 把每一首歌一首一首的重新找到新的發聲位置 不斷練習。之後順利完成了：澳門的演出、新專輯享聽會、東京和Misia為花蓮的震災演出、高雄小野麗莎老師的35週年巡迴演出等（每一場都讓我慢慢找回更好的聲音）而現也正如火如荼的做著電影的宣傳。只是想跟小翅膀們說：別擔心，我現在很好喔也謝謝所有關心的朋友我們都要平安健康，快樂幸福