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睽違5年重返WTA年終總決賽，我國女將詹皓晴和俄羅斯搭檔Veronika Kudermetova今天凌晨次戰拚到「超級搶10」，以3：6、6：3、10：7逆轉美國組合Caroline Dolehide／Desirae Krawczyk，晉級4強還有最後一線生機。詹皓晴自2019年後重返WTA年終總決賽，生涯第4度參賽，前3次都是與姊姊詹皓晴一同搭檔參賽，今年則和Kudermetova搭檔，台俄組合自今年4月起合作至今拿下斯圖加特冠軍和美網女雙四強成績，以年度分第7拿下年終賽門票。年終賽分組首戰，「台俄組合」遭遇年終排名第2的加拿大Gabriela Dabrowski／紐西蘭Erin Routliffe，以6：7(8)、4：6惜敗，要晉級今天次戰就必須贏球。次戰面對美國組合，詹皓晴和俄羅斯搭檔雖以3比6讓出首盤，但次盤兩度突破對手發球局，以6比3扳平戰局，關鍵「搶10」決勝盤，「台俄組合」展現無比韌性，在1:3落後時連拿6分，儘管一度被逼到7：7平手，但關鍵時刻挺住壓力，連拿3分，以10：7勝出。年終賽女雙共8組人馬，先分成2組進行，各組取前2晉級4強，詹皓晴組合在小組賽最終戰要對上同為1勝１負的義大利組合Sara Errani／Jasmine Paolini，兩人是今年巴黎奧運金牌，其中37歲的前球后Errani成為史上第7位完成女雙「生涯金滿貫」的球員。