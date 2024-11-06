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經濟部長郭智輝上月提出，有規劃讓台廠到菲律賓興建綠能電廠，再以海底電纜或船隻送回台灣，讓台廠可以獲得便宜綠電。郭智輝今（6）日再提2個經濟理論，強調2030年前綠電都會可以完全掌握，「我認為，我們可以達成。」郭智輝所提的理論分別為「要素稟賦理論」（Factor Endowment Theory）及「資源基礎理論」（Resource-Based Theory），前者主張生產要素豐缺解釋國際貿易，後者主張策略性資源概念，強調掌握策略性資源的企業會占有優勢。郭智輝表示，結合2個理論，就可以知道理解為什麼台灣要到菲律賓或日本各地考量，應該是可以達成。對於外界擔憂台灣綠電發展緩慢，他強調，綠能供給在2030年前都可以完全掌握，所以都跟台積電及其他綠電使用大廠都有些一些約定、合約，確保可以穩定供應綠電。「我們要建立一個綠能的這個供電的基礎大概都要6年」，郭智輝表示，所以必須要6年前就要開始考慮跟布建，滿足客戶需求，認為各位所擔心的這個命題，「我認為，我們可以達成。」另外，針對台鹽綠能公司光電弊案，行政院長卓榮泰昨（5）日表示，要全力遏止綠能犯罪，行政團隊開過很多會，也做過實際的計畫，希望從檢警調單位能夠下去執行，經濟部能源署及台電要貫徹制度。郭智輝表示，台鹽綠能弊案對於台灣整體綠能策略占非常小部分，但自己也相信見微知著，中間發生弊病讓人深惡痛絕，目前經濟部、法務部及農業部都聯合起來，將會提出新因應作法，希望可以把這些光電過失立馬改善。