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波士頓塞爾提克當家球星Jason Tatum，近期受邀擔任前NBA球星Jeff Teaguen所主持的Podcast節目「Club 520」嘉賓，在節目中自曝在2017年塞爾提克簽下Gordon Hayward後，自己曾向經紀人表示想要被交易，他認為Hayward的加入，會壓縮到他的上場時間，但Tatum最終選擇留下，並成長為球隊一哥。Tatum在2017年NBA選秀會被塞爾提克在首輪第三順位選中，成為當年的選秀探花，而當年塞爾提克在自由市場以四年1.28億美元簽下Hayward，Tatum得知此消息後，隨即打給他的經紀人，並表達了想要被交易出去的念頭，他認為自己加入球隊並不是要打替補的，他想要成為球隊的先發。但Tatum隨後轉念一想， 相信塞爾提克可以提供給他好的機會，他也相信在Hayward身邊能夠學到更多的經驗，而Hayward在加盟塞爾提克的首場例行賽，就遭遇嚴重傷勢導致整季報銷，Tatum也頂替Hayward成為塞爾提克的先發小前鋒，在例行賽獲得80場的出賽機會，並在當年季後賽對上克里夫蘭上演隔扣「詹皇」Lebron James的經典畫面。本季塞爾提克開季8場比賽，拿下7勝1敗在東區排名第二，僅落後給騎士，Tatum目前繳出場均30分、7.4籃板、5.1助攻的球星級表現，在開幕戰冠軍戒指頒發儀式上，Tatum就發下豪言，今年要為「綠衫軍」再拿下一座NBA總冠軍。