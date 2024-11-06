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▲徐若瑄前夫家曾爆出財務危機，徐若瑄當時挺身復出工作，一口氣接拍4個廣告。（圖／徐若瑄臉書）

▲徐若瑄曾被拍到面容憔悴，事實上她為了工作和兼顧家庭，一直都很拚命。（圖／徐若瑄臉書）

▲徐若瑄當初懷孕要生小V寶，為了安胎孕期幾乎都在床上度過。（圖／徐若瑄臉書）

▲徐若瑄出道多年演藝圈資歷深厚，影歌雙棲。（圖／徐若瑄臉書）

49歲女星徐若瑄驚爆罹患甲狀腺癌，今（6）日她本人發文證實此事，強調經過手術治療後，目前人沒事，「謝謝所有關心的朋友，我們都要平安健康，快樂幸福」。對外一直維持樂觀形象的徐若瑄，去年在與前夫離婚後，其實曾一度陷入情緒低潮；過去徐若瑄前夫李雲峰曾有欠債60億、瀕臨破產的窘境，當時她挺身復出拍廣告、接代言，似乎想填補夫家的資金缺口，一度連尬4個廣告的她看起來面容憔悴，健康狀況或許就已埋下隱患。徐若瑄2014年2月嫁給新加坡商人、「馬可波羅海業集團」主席李雲峰，隔年在新加坡生下兒子「小V寶」，為了顧小孩她搬到新加坡生活，僅偶爾回台工作。後來在2016年，全球油價暴跌，連帶影響馬可波羅集團事業，李雲峰公司傳出出現資金漏洞，欠債高達60億的消息，瀕臨破產。當時徐若瑄就積極復出活動，更回台一次接拍4個廣告，疑似想補足老公的資金缺口。不過當年被問到此事時，徐若瑄僅回應自己只是不想婚後當豪門太太閒著沒事，還是想擁有一番事業罷了。之後李雲峰的公司也在投資人的幫助下，清償60億負債，甚至轉虧為盈更加壯大，成功挺過破產危機。不過徐若瑄在回台拍廣告期間，曾被捕捉到面容憔悴的身影，當時她和助理搭車回到台北住處，手拿2杯飲料，卻面無表情，兩眼無神的看著助理的身影發呆。據悉當時的徐若瑄拍完廣告後還要趕回新加坡顧小孩，一個月只回台工作大約10天左右，行程滿檔。針對夫家的財務危機，徐若瑄都閉口不談，僅透過經紀人回答過：「這是她老公的事，不便回應」。後來徐若瑄演藝圈工作越來越忙，待在新加坡的時間也變少，據悉是因此才與老公發生嫌隙，最後在2023年12月10日正式宣布離婚，9年婚姻畫下句點。夫妻失和的原因除了兩人聚少離多外，其實徐若瑄也曾在採訪時透露老公很大男人主義，被外界猜測恐是離婚原因之一；加上徐若瑄婚後還去學開車，接送婆婆及李雲峰與前妻的兩個女兒，豪門媳婦、後母的身分想必也是不好當。而當年徐若瑄嫁給李雲峰後，為了生下愛子，也吃了不少苦頭。當時的徐若瑄40歲算是高齡產婦，懷孕後超過4個月的孕期全都在臥床安胎，甚至一度下半身無力，吃喝拉撒都只能在床上度過，還挨了300多針安胎針，但為了成功生下寶寶，徐若瑄毫無怨言，不過這個過程讓粉絲看了很心疼；現在徐若瑄又爆罹癌，「鋼鐵V」堅強人生幾經波折，只盼病情不再復發。※徐若瑄小檔案年齡：49歲本名：徐淑娟女團經歷：少女隊、黑色餅乾情史：吳奇隆、吳建豪、馮德倫、李雲峰詞曲代表作：周杰倫〈可愛女人〉徐若瑄〈愛笑的眼睛〉電影《孤味》主題曲—〈別人的〉影視代表作：《旋風小子》《天使心》《賽德克．巴萊》《狂愛龍捲風》《寒蟬效應》《人面魚：紅衣小女孩外傳》《孤味》