我是廣告 請繼續往下閱讀

立法院財政委員會今（6）日再審《財政收支劃分法》修正草案，藍綠都甲級動員應戰，不過民進黨立院黨團總召柯建銘因腳傷，已久日不曾公開現身，民進黨團今又由幹事長吳思瑤領軍。吳思瑤今一早也向國民黨團總召傅崐萁拜託，因高雄市長陳其邁等人到場，希望今天能好好開會，但傅崐萁並未同意，最後藍營速戰速決，國民黨籍召委陳玉珍3分鐘就宣布散會，將《財劃法》送出委員會。綠委吳秉叡前天在財委會拔麥克風砸在地上，還誤傷吳思瑤。吳思瑤今天先到主席台前，藍委還群起高喊，「吳思瑤，小心吳秉叡」。接著吳思瑤在開會前先找傅崐萁拜託，溝通過程中還一度鞠躬。吳思瑤說，今天希望能讓大家好好發言，民進黨不會背葛，陳其邁特別北上，希望讓大家都有發言機會。吳思瑤與一旁的綠委林楚茵說還說，今天都穿裙裝，「我今天穿這麼漂亮」，不可能在現場打起來。傅崐萁先關心吳思瑤手臂傷勢，吳思瑤掀起左手衣袖，瘀青超大塊，但對吳思瑤的低姿態，傅崐萁並未同意配合。吳思瑤還在與傅崐萁溝通時，陳玉珍就宣布開會，並開始進入逐條審查，吳思瑤見狀也站到桌子上，批陳玉珍太過分。隨著會議結束，吳思瑤也離開現場。