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2024美國大選持續開票中，各州結果陸續出爐，其中擁有30張選舉人票的佛州，雖然選前已大概預測會是由川普拿下，最後川普確實也以超過10%的差距打敗賀錦麗，但有外媒分析稱，佛州作為曾經的搖擺州，現在已邁入「深紅」，背後原因值得深思。根據《BBC》報導，就在川普被確定為佛州的勝利者後，棕櫚灘舉行的選舉派對上，人群爆發出巨大的歡呼聲，毫無疑問，這個曾經的搖擺州，現在已經是共和黨的紅色了。《BBC》直言，佛州作為總統大選戰場的時代已經結束，對民主黨來說，可能有點令人驚訝或擔憂的是，川普在靠近佛羅里達州奧蘭多的奧西奧拉郡（Osceola County）領先，但該郡超過1/3的人口是波多黎各人，在1名喜劇演員於川普的造勢大會上，對這個加勒比島嶼開了一個「漂浮垃圾島」的玩笑後，賀錦麗的競選團隊，一直希望這裡的投票群體能果斷支持民主黨，但結果顯示並非如此。回頭看2020年大選，川普雖然同樣拿下佛羅里達州，但僅以51.2%對47.9%贏拜登，至於2016年對戰希拉蕊，川普在該州更是只以1.2%險勝，連續幾屆大選看下來，佛州這個曾經的搖擺大州，可以說已經完全「川普化」。