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▲前美國國防部官員胡振東在NOWnews《全球霸主之爭》節目中提到軍演。（圖／NOWnews攝影中心）

美國在10月25日宣布，將對台出售3套「國家先進地對空防空飛彈系統（NASAMS）」，目前NASAMS在亞太地區僅澳洲和印尼兩國擁有，台灣購買後將成為第三國，而幕後推手就是前美國國防部官員胡振東，他在今（6）日參與《NOWnews今日新聞》推出的美選深度特別節目《全球霸主之爭》，並獨家講述背後過程。NASAMS系統是康士伯防務與航空航天（Kongsberg Defence & Aerospace）和雷神技術公司共同開發，早期合作是在提升鷹式飛彈性能，還曾經來台參加台北航天展，前美國國防部官員胡振東認為NASAMS系統比鷹式飛彈好，很高興台灣多了更多保護。關於中美關係和對台問題，胡振東今（6）日在節目上說：「如果賀錦麗當選，我覺得中共一定會軍演，因為他們想看看賀錦麗會怎麼處理，會想要『用拳頭』還是『要握手』。」至於川普對中國的態度則比較明顯，現階段川普提倡對中國提高關稅，以及限縮移民政策，各層面的政見都對中國不利。據悉，美國準備售台的3套NASAMS防空飛彈系統，含括3組哨兵雷達系統（AN/MPQ-64F1）、123枚增程型先進中程空對空飛彈（AMRAAM-ER）、2組AMRAAM-C8導引模組及4套多功能資訊發布系統（MIDS）等設備。另一筆AN/TPS-77、AN/TPS-78雷達系統及相關設備8.28億美元，將為中程至長程空中監視提供多功能地面雷達設備。胡振東1956年生於台北市，當他就讀建國中學一年級時，因父親經商，全家移民至美國，他在美國完成學業，於1977年加入美國空軍，是美國空軍中校退役，曾擔任美國國防部亞太事務台灣區高級主任、美國在台協會副組長和雷神公司台灣總經理。