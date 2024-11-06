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前ESPN評論家Skip Bayless是美國籃球圈知名的「詹黑」，過去曾多次抨擊Lebron James，而Bayless的X帳號，在近期遭到駭客入侵，並發布向James道歉的推文，駭客還將Bayless大頭貼換成James成為NBA歷史得分王的照片，此事件發生後，在X上引起不小的轟動。Bayless過去曾多次公開批評James，在James成為NBA歷史得分王後，Bayless在節目上表示：「即使你成為得分王，在我心目中你還是只能排在第9。」並諷刺James「打得更久不會讓你更有價值。」Bayless直言不諱的個性，也讓他吸引不少球迷關注。近期Bayless的X帳號遭到駭客入侵，並發布向James道歉的推文，「我只想向Lebron道歉，我只是一個生活百無聊賴的老頭。我錯了，國王。」駭客還將大頭貼換成James成為NBA歷史得分王的照片。事件發生後，向James道歉的推文已被刪除，但帳號還是被駭客所控制，駭客甚至發文嘲諷Bayless連帳號都拿不回來，「這人甚至都收不回他的X帳號，都被我入侵幾個小時了，我真的好無聊。」事件發生後，有部分「詹粉」認為Bayless終於獲得制裁，這樣的事件發生，能讓Bayless安靜一陣子。