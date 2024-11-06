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▲第二波注音符號商品8日開賣。（圖／中華郵政提供）

「注音符號郵票」廣受國內外民眾喜愛，繼首波注音符號系列商品後，中華郵政自8日起再發售收納包、文具組及不鏽鋼餐具組等3款第二波「注音符號系列商品」。為增添集郵商品豐富性，中華郵政公司特以「注音符號郵票」圖案搭配郵政吉祥物「波波鴿」為元素製作多款生活好物，分二波推出注音符號系列商品，第一波於9月26日發售多層式L夾、對開式資料夾及提袋等3款商品，續於11月8日發售收納包、文具組及不鏽鋼餐具組等3款第二波「注音符號系列商品」。中華郵政說明，收納包每個售價新臺幣150元。粉橘色收納包圖案為萌趣可愛的波波鴿，並採透明上蓋設計，一目瞭然內裝物品，方便收納化妝保養用品、玩具小物等，聰明收納，輕鬆拿取。每組售價新臺幣200元，中華郵政指出，內含三角鉛筆2支、筆袋、彩虹筆、直尺、橡皮擦及削鉛筆器各1個。圖案以波波鴿與可愛注音符號水果人為設計，色彩豐富，可愛繽紛，是送給學齡兒童最佳禮物。每組售價新臺幣250元，中華郵政分享，內含316不鏽鋼筷子1雙、匙叉1支。以波波鴿及注音符號為設計的蘋果綠色系餐具袋收納，攜帶便利。