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高雄「布丁三姊弟」10多年前因為家境貧困，力爭上游和阿嬤賣起布丁，頻頻登上媒體版面，當時外界有不少人伸出援手，豈料後續還爆出三姊弟濫用愛心的疑慮，蔡姓三姊弟當中的老么近期傳出疑似染毒，甚至淪為詐團車手，甚至曾遭人黑吃黑軟禁，前老闆拿200萬贖人，後續蔡男不僅不願償還，更在挪用公司公款後神隱開毒趴；據悉，三姊弟上個月突然告知房東要退租，2、3個月前就曾有「黑衣人」上門找人，當年賣布丁的地點現已人去樓空。日前，一名疑為「布丁三姊弟」么弟的老闆在臉書上指控，蔡姓么弟走歪路，不僅染上毒癮，借錢不還後跑路，在網路上引起了不少爭議，還酸「你們家真的都詐欺組的，被債主遇到了還要報警。」不過，這並非布丁三姊弟首次惹議，10年前父親離家、母親罹癌逝世，3人與阿嬤一起販售布丁，三姊弟不畏貧困力爭上游的表現，廣受各界好評，不少網友爭相湧入訂購，但事後三姊弟被發現身著潮牌衣物，生活優渥引發不少質疑，且布丁三姊弟也曾因延遲寄貨，被大學教授要求退款，3人不僅沒道歉，更選擇在臉書上公審對方，事後該名大學教授還原來龍去脈，讓不少網友痛斥姊弟濫用愛心。根據《ETtoday新聞雲》報導，三姊弟和阿嬤一直在三民區某處二樓租屋，房東表示，三姊弟在多年前的新聞熱潮過去後，就各自離家發展，么弟近兩年疑似「走鐘」，經常聽到他惹出一些糾紛，家裡也經常收到法院的公文書，大約2、3個月前租屋處經常出現一些「黑衣人」，都說要來找么弟，好像說是么弟在外欠了錢，而上月底，三姊弟的父親就透過人來傳話說「不租了」，阿嬤也不知去向，留在屋內的家具、東西也沒有搬走。