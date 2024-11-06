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▲11月5日至11月17日容易溝通不良，說者無心，聽者有意。（示意圖／取自shutterstock）

周四（11月7日）是立冬，節氣正式進入冬天了。國際天星風水命理專家邱彥龍提醒，今年氣候多變，冷、熱兩氣相混，容易一地兩樣情，心情特別有洗三溫暖的感覺，由於衝突會比較多，通常也只是因為太在意所致，建議多溝通，化解不必要的誤會，也要注意意外跟災難。立冬期間開運建議多穿搭白、米白、卡奇、橘子色及葡萄柚色的服飾，準備「A字型、長方形、四方形」的幸運物，或配戴方形圖騰、珠寶、水晶、硃砂等，可增加財運、提升智慧與貴人運、增加人緣與桃花。邱彥龍分析，2024年的天蠍月並不平靜，首先是金星刑海王星，從11月1日至11月12日，經濟、金融、股市、貨幣，容易有波動，且不只財富，連愛情都讓人感到不安定感特別強，相對的也容易遇到感情金錢詐騙。消費價格上揚，收入縮減也導致個人跟家庭壓力倍增。再來是水星刑土星，從11月5日至11月17日，除了溝通不良，也容易說者無心，聽者有意，讓玻璃心碎滿地，原本規劃好的計畫被打亂，出師不利導致無法順利完成。房地產交易、家庭瑣事、旅館交通預訂、網路壅塞等都容易導致延遲與中斷。邱彥龍特別提醒，立冬起的16天，由於天王刑太陽的關係，經濟戰會再度升級，對國家領導人、政府官員、大企業家或名人、藝人、網紅也不太有利，容易有名聲受損或經濟、感情受創的情況，唇槍舌戰激烈，衝突升級，約定毀壞，還好11月10日天王星暫別大凶星，還有協調空間；只是另一方面冥王星也漸漸暴衝，在11月20日從摩羯回到水瓶，極端的好與壞將一觸即發，慎防創意毒品、新型毒品冒出頭並開始串流。至於土星經歷了4個多月的逆行，終於在11月16日開始順行了，邱彥龍老師建議，這段期間是今年最後一次變革的機會，可以藉此修正與調整方向，否則未來的日子會有強大的壓力，業力果報將會在明年五月底之後出現。立冬期間天蠍座、雙子座、射手座相對幸運，名利雙收，善用智慧溝通，多互助幫忙，萬事皆有解。至於天秤座、摩羯座、雙魚座、獅子座跟水瓶座，容易受到大環境紛擾而受影響，但只要多交流溝通，反而會幸運加倍。立冬期間天氣變化劇烈，邱彥龍提醒要注意腸胃、感冒、新冠、病毒感染、性病、急性發燒、骨傷、肌肉斷裂、刀割傷、肝臟、呼吸系統疾病、恐慌、抑鬱、腫瘤、神經系統疾病、幻聽幻覺、免疫系統錯亂、內分泌失調等等，也比較容易有頭痛、眼疾、脾臟、腎臟、甲狀腺跟淋巴腺方面的問題。至於立冬期間比較旺的星，會落在太陽、木星、火星、海王星、水星跟金星，有利於淡海漁業、船務、運輸業、飲食業、化學、油業、酒業、宗教玄學、靈性產業、司法、律師、法官、銀行、金融保險、證券業、內外科醫生、醫美、軍火商、黃金、印刷業、進出口貿易及婚喪喜慶、活動行銷策畫、文化藝術產業、出版新聞業等25種行業。邱彥龍引用《易林·豫之渙》卦曰：「忍醜少羞，無面有頭，減耗寡虛，日以削銷。」來總結立冬期間這16天大環境的運勢，那就是檯面上的人物包含政治家、名人、網紅、知名企業、炫富者容易受到攻擊、汙辱與批評打擊，傷害到名聲威望，且財運破損快速，應減少無謂的自我膨脹跟開銷，以智慧來運用財富，才不會造成經濟方面的危機。