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▲徐若瑄以女團「少女隊」出道沒多久，就和當時也是偶像男團「小虎隊」的吳奇隆（如圖）相戀，但當時兩人都還年輕，最終因為家人反對而分開。（圖／翻攝自微博）

▲徐若瑄曾與搖滾樂團LUNA SEA吉他手SUGIZO相戀。（圖／SUGIZO IG）

▲徐若瑄（左）與豪門老公李雲峰9年婚姻最終劃下句點。（圖／銀魚音樂提供）

▲徐若瑄最終專注在事業與孩子們的生活。（圖／徐若瑄 IG）

徐若瑄今（6）日驚爆罹患甲狀腺癌，外型溫柔美麗的她，其實是演藝圈有名的「鋼鐵V（Vivian）」，不管在事業或愛情上，都是嚴以律己、愈挫愈勇、勇往直前，就如同她的經典歌曲〈不敗的戀人〉中的歌詞「要做個不敗的戀人」。出道以來，她的情路相當曲折，從16歲與「小虎隊」成員吳奇隆的初戀，到日本發展期間與LUNA SEA吉他手SUGIZO的戀情、短暫和GACKT緋聞，再到與吳建豪的「雙V戀」，一路上既甜蜜又波折。此外，她也曾與周杰倫、馮德倫、吳克群傳出曖昧，並與「毛巾小開」賀錫敬展開姐弟戀，情感話題不斷。2014年，她與新加坡富商李雲峰結婚，專注家庭並育有一子，但在2023年選擇和平分手。從青春戀曲到跨國婚姻，徐若瑄的感情故事如同她的事業，既浪漫又充滿起伏。1990年，徐若瑄以女團「少女隊」出道，不久便與同門師兄、「小虎隊」成員吳奇隆相戀，當時兩人都是偶像團體裡受關注的成員，這段初戀被視為「偶像戀愛」的經典。當時年僅16歲的她與21歲吳奇隆外型登對，也頗受粉絲們喜愛，但最終因家人反對而分手。即使多年過去，這段回憶仍為粉絲所懷念，成為她情感歷程中的重要篇章。在日本發展演藝事業期間，徐若瑄與搖滾樂團「LUNA SEA」、「X JAPAN」吉他手SUGIZO相戀。因SUGIZO的音樂才華與徐若瑄的美貌，這段跨國戀情一度成為焦點，最終因男方劈腿而告終。回到台灣後，徐若瑄曾與小5歲的「毛巾小開」賀錫敬展開姐弟戀，雖然兩人年紀有些差距，但俊男美女的組合，仍頗獲祝福。這段戀情引發廣泛關注，甚至一度傳出可能開花結果，然而因雙方價值觀不同，傳言徐若瑄在交往時期管得緊，但男方心還不定，戀情維持一年後便告終，兩人和平分手。2014年2月，徐若瑄迎來人生新階段，與小2歲的新加坡富商李雲峰步入婚姻殿堂。兩人結婚不到2年，李雲峰在2016年時陷入破產危機，欠債高達60億元，但徐若瑄始終如一堅定認愛、不離不棄，並重拾演藝圈工作，長年在台灣與新加坡兩地往返。而婚後她也與李雲峰育有1子，40歲懷孕的她，因高齡加上子宮閉鎖不全等問題，有超過4個月都是臥床安胎，還曾挨了300多針安胎針。但令人遺憾的是，即使攜手走過人生各種低潮，去年她還是宣布了與李雲峰結束9年婚姻，她坦言，雖努力挽救但無法克服分歧，最終和平分手。徐若瑄少女時期就踏入演藝圈，繁重的演藝圈工作加上愛情路上始終坎坷，也造就了她堅韌的性格，從青澀初戀到婚姻生活的挫折，她在愛情中的真摯與執著令人不捨與感動。如今回歸單身的她，選擇專注於自己和孩子的生活，粉絲們也期盼這位才女未來能找到屬於她的幸福，在事業上再創高峰。年齡：49歲本名：徐淑娟女團經歷：少女隊、黑色餅乾情史：吳奇隆、吳建豪、馮德倫、李雲峰詞曲代表作：周杰倫〈可愛女人〉徐若瑄〈愛笑的眼睛〉電影《孤味》主題曲—〈別人的〉影視代表作：《旋風小子》《天使心》《賽德克．巴萊》《狂愛龍捲風》《寒蟬效應》《人面魚：紅衣小女孩外傳》《孤味》