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台灣屬於亞熱帶氣候，溫熱多雨的環境，適合許多種類蕈菇生長，特別是雨後山間、農地、草地、竹林經常會長出朵朵小傘狀的蕈菇。不過，食藥署提醒，有毒的綠褶菇與擬灰花紋鵝膏與可食用蕈菇的外觀極為相似，時常導致民眾混淆而發生誤食，引發中毒症狀。呼籲遵守「不採不食」原則，也不要餽贈親友，以免危害身體健康。食藥署表示，近年來受理了4例各縣市政府衛生局送驗因民眾自行採食野菇而引發食品中毒的案例，經過分子生物檢驗技術進行DNA物種鑑別，確認有3例為綠褶菇、1例為擬灰花紋鵝膏。食藥署表示，由於有毒蕈菇與部分可食用蕈菇外觀極為相似，如有毒的綠褶菇與擬灰花紋鵝膏可能被當成可食用的菇類。其中，綠褶菇全株有毒，生長季節多為春夏秋季，廣泛分布在台灣平原地區，民眾自行採摘誤食中毒機率大。食藥署表示，若誤食綠褶菇，臨床症狀常見有噁心、嘔吐、腹痛、血便、脫水等腸胃炎症狀，擬灰花紋鵝膏則含有強烈的毒性成分環肽毒素，可能對人體肝臟、腎臟和中樞神經系統造成嚴重損害。食藥署提醒，民眾看到路邊生長的野生菇類，應遵守不採不食原則，也不要餽贈親友，以免因為誤食而危害身體健康。若因誤食不明野菇，出現生理不適中毒症狀，應儘速就醫，並保留食餘檢體，以利正確診斷與治療。