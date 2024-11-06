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台北市長蔣萬安基於安全考量拍板拆除和平新生天橋，引發民團發起連署反對。居民周太太表示，很遺憾來抗議的好像幾乎都不是住在這附近的；她指出，這個路口2017年時曾發生重大死亡車禍，後來也是大小車禍不斷，開車死角很大，真的有需要拆除天橋。周太太提及，2017年有一台砂石車，從和平東路要右轉新生南路，因為橋墩死角的問題，撞死了一對母女，在這之前這個路口也時常發生死亡車禍，她自己開車也發現那邊的死角很大。在重大死亡車禍後，周太就跟里長反映這件事情，里長也覺得這是一個嚴重的問題，所以也希望能夠拆除天橋，因此有發起拆除天橋的連署問卷，不過，當時因為附近有小學，對面的里傾向不要拆除。周太太認為，不只是周邊有小學，其實這附近的老人家也很多，很多都是坐輪椅的，天橋對輪椅族來說，真的很不友善。希望台灣不會是行人地獄，但也希望不會是開車人的地獄， 基於安全的問題，希望能夠拆除這個天橋，很遺憾是，來抗議的好像幾乎都不是住在這附近的。對於蔣萬安表態應該要拆除的立場，交通局跟工務局也提出天橋拆除後的配套，包括人行道增加庇護島、周邊的欄杆或是號誌的調整，周太太說，很支持蔣市長願意這麼有勇氣的去對抗反對聲浪，大部分的居民、這附近的住戶，其實大家都會希望把它拆掉。