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台北市前市長、民眾黨主席柯文哲因涉入京華城案被收押至今，柯前幕僚、政治評論員吳靜怡今（6）日爆出兩人過往對話，「一邊找人監控我，又一邊私下問我選戰問題」，「柯文哲絕對不是接受魔鬼的誘惑而成為魔鬼，他本來就是魔鬼！」吳靜怡在臉書指出，2020年2月20日，柯文哲上午密會威京集團主席沈慶京、下午沈慶京又與時任副市長黃珊珊密會，時間點在3月關鍵便當會之前，媒體報導是民眾黨需要錢，有些評論員覺得是為了柯文哲要佈局選總統的經費，但那時候，是誰才需要錢？又或者是拿誰來談之後合作和贊助的。吳靜怡回憶，當天傍晚她正好見過柯文哲，柯文哲當時一點都不焦慮民眾黨，因為選舉才結束，成績也還不錯，更別提選總統，柯當時對於選總統興致缺缺，想的是台北市市長大選該怎麼辦？黃珊珊能怎麼選？然後找她要到市政府或黨上班。吳靜怡還原兩人當時對話，她當時表示，「黃珊珊不會上，民眾黨台北市要留下藍綠合作空間，讓民眾黨議員席次擴大！」柯回應，「選贏要想方法，如果公式是我加上黃珊珊會不會贏蔣萬安？」她說，「絕對不會」。柯文哲接續說，「如果給妳位置，薪水好談，妳要什麼位置？如果給妳錢，妳可不可以當我廠商」，吳表示，「當我是兔子？挖洞給我，我就要跳嗎？」柯提到，「不然給妳一個黨的頭銜，妳想什麼？」吳回應，「我都不要」。這樣的回應，讓柯文哲直言，「妳這人不能用，不要錢也不要權，自命清高，怪怪的，有沒有人說妳很怪？」吳則說，「當老闆的，幹嘛當你龜孫子」，當時柯拍了一下桌子，便拿起公事包，吳接著還提醒說，「你自己有跟老王說黨團要拜會他，記得，自己說要請客，要約唷！這是今天重點」。吳靜怡說，記得當天之後，還是有人跟她談到市府工作或黨職，都拒絕了，柯文哲就下了諭令，一邊找人監控她，又一邊私下問她選戰問題，一邊叫子弟兵跟她學，又一邊要幹掉她，一邊說她專業，一邊說她騙子。吳靜怡直言，柯文哲應該是想利用沈慶京想要獲得巨額獲利，一手給小沈蘿蔔，一手要小沈存滿金缽，如果沒有想得到的，就不可能私下會面這麼多次，如果沒有喬攏，柯文哲就不會和小沈密切聯繫了。吳靜怡質疑，2020年開始，前鼎越開發董事長朱亞虎真的只有210萬政治獻金捐給民眾黨嗎？又或者，2022年的這些錢，柯文哲都私吞了，還是有拿給誰用？檢調應該查清楚。