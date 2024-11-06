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效力於日本職棒千葉羅德海洋隊的年輕強投「令和怪物」佐佐木朗希，休賽季動向備受關注，是否赴美挑戰大聯盟引發熱議。根據美媒《ESPN》報導，雖然佐佐木尚未申請入札，但在今年自由球員市場排名第2，僅次於強打Juan Soto，推測簽約金有望達到700萬美元。根據《ESPN》自由市場球員排名，佐佐木朗希僅次於自由球員Juan Soto。報導中指出，「日本王牌投手佐佐木朗希屬於特殊情況，由於他未滿25歲，如果他在這個冬天如預期前往美國，簽約金將受到國際球員簽約限制。」《ESPN》進一步分析佐佐木的簽約金情況，「若在12月15日之後簽約，簽約金可達700萬美元（約合2.24億新台幣）；若在此之前，簽約金最多250萬美元（約合8019萬新台幣）。」ESPN預測佐佐木的簽約金至少達500萬美元（約合1.6億新台幣）。此外，報導指出，洛杉磯道奇隊是最有可能簽下佐佐木的球隊，「如同去年道奇簽下大谷翔平與山本由伸一樣，道奇有極高機率會獲得佐佐木。」