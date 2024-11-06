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立法院財政委員會今天續審《財劃法》，因不滿召委陳玉珍只花了3分鐘就宣布散會，藍綠委一早就爆發肢體衝突。其中，陳玉珍還一度被綠營壓在桌上並勒脖，稍早更自爆，今天的衝突讓她的牙齒都被打斷了，等等還要去補牙。至於是否對綠委「以牙還牙」？陳玉珍則嘆，鄭重呼籲不要再有這種行為，「請小朋友不要學」。立法院財政委員會今天繼續審查《財劃法》，國民黨立委一早6點就甲級動員佔住主席台，9點開會時間到，陳玉珍進入逐條審查，並問現場有無異議，綠委在台下雖聲嘶力竭喊有異議，但陳玉珍仍完成逐條審查，送出委員會，3分鐘就宣布散會，隨即發嚴重肢體衝突。國民黨團事後召開記者會，陳玉珍曬出自己的牙齒遭打斷，手上還留著牙齒，直言《財劃法》先前各縣市代表都有發言，講到大家不願意講為止，週一更開放到第五輪發言，她才喊休息，但民進黨今天就是惡意杯葛，暴力行為不斷， 「我的牙齒都掉了，等等還要去補牙」，這真的是非常不良的示範。針對是否對綠委「以牙還牙」？陳玉珍說，身為立法委員、最高民意代表，總是要給下一代做好示範，鄭重呼籲不要有這種行為，這樣做不只詆毀立委形象，也破壞立法院形象，讓大家覺得立委動不動就發瘋，每位立委都來自各地，背負各地民意，且學有專精、受過高等教育，目的就是讓各地地方政府有充足財源得以發展，「其他行為不可取，請小朋友不要學」。