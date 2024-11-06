北捷最近開始在一些重要的大站以及轉運站放出「手扶梯兩側站立」的公告牌，在北車、忠孝復興等地方都有顯著的效果，不過仍然引起不少乘客認為「趕時間有時是逼不得已，被塞住錯過車很可能就會遲到」等言論。就有網友討論：「北捷不敢在中和新蘆線放告示牌，真的還挺識相的」，貼文釣出不少該條線通勤的乘客深深有感！
一名網友在社群平台「Threads」貼文指出「最近北捷在手扶梯旁放兩側皆可站立的告示牌，但中和新蘆線目前還沒有放，真的算你識相，知道中和新蘆線錯過一班大家就會發脾氣抗議了！」
貼文曝光後，不少該條線通勤的乘客紛紛回應「真的！錯過一班車就要等8分鐘了」、「中和新蘆線的轉乘路線真的超長，錯過一班要等8分鐘真的要死」、「中和新蘆線8分鐘才一班，真的沒辦法跟你慢慢來，兩側站立真的難度很高，這是這條線通勤的人默契了」、「我是覺得就算擺了也是失靈，有在搭橘線的都知道趕車不易」、「大橋頭之後的站真的都是8分鐘一班，真的瘋掉。」
北捷「中和新蘆線」沒手扶梯告示牌！乘客認放了無效
北捷「中和新蘆線」也就是所謂的橘線，是一條從南勢角出發會在大橋頭分岔到「蘆洲」以及「迴龍」的捷運路線，也因為有分岔的關係，即便整體橘線的間隔是3至4分鐘，但如果是要通往蘆洲以及迴龍方向的民眾，列車會是「蘆洲>迴龍>蘆洲>迴龍」這樣輪替，等於每錯過一班車就要等待8分鐘的時間。
《NOWnews》記者也曾經住過三重國小，就是往蘆洲的方向，當時都在民權西路轉乘橘線，確實常常遇到走下月台之後，車廂關門開走的情況，但如果稍微加快腳程的話，還能來得及搭上車，也難怪不少長期通勤中和新蘆線的民眾，仍會希望手扶梯是開放「站右讓左」的政策，也表示如果北捷真的放公告，中和新蘆線的民眾也會有同理心讓出一條要趕車的人的路線。
北捷「手扶梯公告」是好是壞？民意統計出爐
而每一條線有每一條線的眉角不說，整體民意對於北捷「手扶梯兩側站立」的告示牌政策是否認同？根據「TPOC台灣議題研究中心」透過QuickseeK快析輿情資料庫，蒐集今年10月中旬以來，網友們對於「手扶梯兩側都能站」政策的看法，「支持北捷作法的言論佔上風」。
其中支持的言論包括「趕時間應去走樓梯18.8%」、「手扶梯本來就是拿來用站的16.6%」、「手扶梯本來就不能走路11.3%」、「廣播本來就說站穩踏階，不能走動10.8%」、「手扶梯禁止行走10.8%」等；雖然還是有「右邊站立、左邊走路已經是萬年習慣11.3%」、「站在左邊會一直被借過11.7%」，但未獲得多數乘客的認同。只能說到底這個政策好不好，還是端看自己需求以及日常習慣，但既然官方都有這個告示，下回如果看到有人站在左邊也請乘客們互相尊重哦！
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貼文曝光後，不少該條線通勤的乘客紛紛回應「真的！錯過一班車就要等8分鐘了」、「中和新蘆線的轉乘路線真的超長，錯過一班要等8分鐘真的要死」、「中和新蘆線8分鐘才一班，真的沒辦法跟你慢慢來，兩側站立真的難度很高，這是這條線通勤的人默契了」、「我是覺得就算擺了也是失靈，有在搭橘線的都知道趕車不易」、「大橋頭之後的站真的都是8分鐘一班，真的瘋掉。」
北捷「中和新蘆線」沒手扶梯告示牌！乘客認放了無效
北捷「中和新蘆線」也就是所謂的橘線，是一條從南勢角出發會在大橋頭分岔到「蘆洲」以及「迴龍」的捷運路線，也因為有分岔的關係，即便整體橘線的間隔是3至4分鐘，但如果是要通往蘆洲以及迴龍方向的民眾，列車會是「蘆洲>迴龍>蘆洲>迴龍」這樣輪替，等於每錯過一班車就要等待8分鐘的時間。
《NOWnews》記者也曾經住過三重國小，就是往蘆洲的方向，當時都在民權西路轉乘橘線，確實常常遇到走下月台之後，車廂關門開走的情況，但如果稍微加快腳程的話，還能來得及搭上車，也難怪不少長期通勤中和新蘆線的民眾，仍會希望手扶梯是開放「站右讓左」的政策，也表示如果北捷真的放公告，中和新蘆線的民眾也會有同理心讓出一條要趕車的人的路線。
北捷「手扶梯公告」是好是壞？民意統計出爐
而每一條線有每一條線的眉角不說，整體民意對於北捷「手扶梯兩側站立」的告示牌政策是否認同？根據「TPOC台灣議題研究中心」透過QuickseeK快析輿情資料庫，蒐集今年10月中旬以來，網友們對於「手扶梯兩側都能站」政策的看法，「支持北捷作法的言論佔上風」。
其中支持的言論包括「趕時間應去走樓梯18.8%」、「手扶梯本來就是拿來用站的16.6%」、「手扶梯本來就不能走路11.3%」、「廣播本來就說站穩踏階，不能走動10.8%」、「手扶梯禁止行走10.8%」等；雖然還是有「右邊站立、左邊走路已經是萬年習慣11.3%」、「站在左邊會一直被借過11.7%」，但未獲得多數乘客的認同。只能說到底這個政策好不好，還是端看自己需求以及日常習慣，但既然官方都有這個告示，下回如果看到有人站在左邊也請乘客們互相尊重哦！