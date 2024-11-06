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▲北捷最近開始在捷運站內設置手扶梯可兩側站立的告示牌，不過有網友發現「中和新蘆線」還未跟上。（圖/Threads）

▲中和新蘆線有分岔路線，分別是往「迴龍」或是「蘆洲」的路線，只要錯過一班就必須要再等8分鐘起跳。（圖/台北捷運官網）

▲北捷最新公告「手扶梯可以兩側站立」，網路近日的輿論風向大多數都是支持佔上風。（圖/TPOC台灣議題研究中心）

北捷最近開始在一些重要的大站以及轉運站放出「手扶梯兩側站立」的公告牌，在北車、忠孝復興等地方都有顯著的效果，不過仍然引起不少乘客認為「趕時間有時是逼不得已，被塞住錯過車很可能就會遲到」等言論。一名網友在社群平台「Threads」貼文指出「最近北捷在手扶梯旁放兩側皆可站立的告示牌，貼文曝光後，不少該條線通勤的乘客紛紛回應、「我是覺得就算擺了也是失靈，有在搭橘線的都知道趕車不易」、「大橋頭之後的站真的都是8分鐘一班，真的瘋掉。」北捷「中和新蘆線」也就是所謂的橘線，是一條從南勢角出發會在大橋頭分岔到「蘆洲」以及「迴龍」的捷運路線，《NOWnews》記者也曾經住過三重國小，就是往蘆洲的方向，當時都在民權西路轉乘橘線，也難怪不少長期通勤中和新蘆線的民眾，仍會希望手扶梯是開放「站右讓左」的政策，而每一條線有每一條線的眉角不說，整體民意對於北捷「手扶梯兩側站立」的告示牌政策是否認同？根據「TPOC台灣議題研究中心」透過QuickseeK快析輿情資料庫，其中支持的言論包括等；雖然還是有「右邊站立、左邊走路已經是萬年習慣11.3%」、「站在左邊會一直被借過11.7%」，但未獲得多數乘客的認同。