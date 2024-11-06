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濟生公司「飛馬牌特調咖哩粉」被檢出有致癌疑慮的蘇丹色素1號，台北、台中市等縣市宣布本學期全面禁用辣椒粉及咖哩粉，教育部和高雄市等縣市則只禁用「飛馬牌」。對於孩子們一片哀嚎，盧秀燕表示食安寧嚴勿鬆，請孩子們多多包容，還媽媽上身，提醒「其他東西也很好吃」。新北市衛生局上週在「飛馬牌特調咖哩粉」驗出含蘇丹色素一號，目前北北基桃和中彰投、宜蘭、花蓮、高雄先後宣布校園營養午餐禁用辣椒粉、咖哩粉、咖哩塊。教育部昨也下禁令，學校午餐暫緩使用飛馬牌咖哩粉至114年1月20日。然而有的縣市只禁出問題的「飛馬牌」，有的卻是任何咖哩食材都不得使用，不僅愛吃咖哩飯的孩子們一片哀嚎，餐盒食品業者也抱怨，一年兩次禁粉令，已造成末端消費者的恐慌。台中市長盧秀燕今（6）日上午出席台中國際花毯節記者會，受訪時連喊「萬幸萬幸！」她表示流進台中的807盒咖哩粉已全數追回，但不曉得廠商有沒有其他狀況、其他品牌會不會也有問題，為了校園的食安，請孩子們多多包容，這學期的營養午餐都不會使用到咖哩。她用媽媽的口吻提醒，其他的東西也很好吃、其他的烹調方式也都很不錯喔！