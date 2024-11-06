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▲蔡淑臻今出席羅慧夫顱顏基金會，被問到新戲進度，大方回應。（圖／記者嚴俊強攝）

蔡淑臻正在籌備《村裡來了個暴走女外科》第二季，在第一季中和她大談姐弟戀的朱軒洋，因為劈腿、脫序的行為，傳出不再續用，蔡淑臻今（6）日出席公益活動透露，「還沒做完劇本，角色就沒辦法確定。」而之前傳出找王大陸頂替朱軒洋一事，蔡淑臻表示的確有找王大陸談，但都還沒定案。朱軒洋因劈腿醜聞形象一落千丈，加上之前傳出在劇組不受控，因此第二季不再和他合作，角色「山君」則由王大陸頂替，對此蔡淑臻無奈說，「」但王大陸確實也是其中之一，也透露朱軒洋的經紀人還是有跟製作公司保持聯絡。之前她就說過，劇本有A、B版本，其中一版是有朱軒洋的，至於朱軒洋是否有參演意願？蔡淑臻說，「檔期許可應該會吧。」至於外傳她力保朱軒洋，她表示，「蔡淑臻也說，開拍應該是明年了，「希望趕快開拍，過完年就拍，這是希望。」目前劇本已經進入到細修階段。已經將近一年沒拍戲，蔡淑臻笑說有做一些「小工作」，包括拍IG短影音，也擔任了「金片子大賽」短片評審，再加上《女外科》一直都在開會，其實沒閒下來，問起感情生活，她表示，「」徐若瑄今爆出罹患甲狀腺癌，蔡淑臻表示私下和徐若瑄不熟，自己2、3年才健檢一次，上一次已經是4年前。