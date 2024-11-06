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MLB美國職棒今年的世界大賽，由洛杉磯道奇與紐約洋基正面碰頭，雙方上演「豪門對決」，最終由道奇在系列賽上以4：1擊敗洋基，成功收下隊史第8座冠軍，也是在睽違4年之後再度封王。而世界大賽G4一次的守備畫面想必許多球迷仍印象深刻，那就是道奇外野手Mookie Betts在接殺界外飛球時，看台上的洋基球迷直接伸進他的手套試圖搶球，現年34歲的道奇內野手Max Muncy，稍早登上了美國Podcast節目《Foul Territory》，這樣的球迷干擾畫面發生在世界大賽G4首局，洋基首棒打者Gleyber Torres將球打向右外野界外區，道奇外野手Betts奮力在牆邊跳起試圖接住這顆球。但就在此時，，使得Betts一度無法穩穩將球接住，儘管如此，裁判最終仍裁定Torres出局。而該2名洋基球迷是季票持有者，但洋基隊在事發過後，也宣布禁止他們進場觀看G5的比賽。當被問到對於球迷這樣的行徑有什麼看法時，Muncy表示：「首先，我真的很感激Mookie（Betts）沒有受傷。。」最後Muncy也表達了強烈的憤怒，並說到：「如果他們持有季票，腦子裡還有這種想法，並做出這樣子的行為，那麼他們顯然就是沒有水準的粉絲。」