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美國總統大選開票如火如荼進行中，目前共和黨候選人川普以162張選舉人票，暫時領先民主黨候選人賀錦麗81張選舉人票。川普在稍早表示，若選舉是「公平」的，他會接受選舉結果。綜合法新社、美國新聞網站Axios等媒體報導，川普頭戴印有「讓美國再次偉大」（Make America Great Again）字眼的紅帽，稍早與夫人梅蘭妮亞（Melania）一同在佛州投票後，接受記者訪問時表示，他不確定自己會不會像2020年那樣在選舉之夜就宣布勝利，並承認自己有可能輸掉選舉。川普稱，「如果我輸了，如果這是公平的選舉，我會第一個承認敗選……到目前為止，我認為選舉是公平的。」不過川普也重申對電子投票機的質疑，並表示他多次對此提出警告，他間接表示電子投票機器不比紙本投票可靠，且將讓結果出爐的時間延後。他表示，「你們知道現在的紙張比電腦更先進嗎？如果是帶有浮水印的紙張，人就不能……反正就是會令人難以置信。人根本無法做票。」川普也被問及是否擔心選舉後會發生動亂，及是否會呼籲支持者避免使用暴力。川普表示，「我不需要告訴他們怎麼做，不會有暴力情事，當然不會有，我的支持者不是暴力的人。」目前川普和賀錦麗兩人在七個關鍵搖擺州的選情激烈，儘管川普說選舉公正的話會接受結果，但稍早他在社群平台「Truth Socisal」發文，指控賓州最大城市費城（Philadelphia）出現大規模舞弊。對此，費城市政府、警方、地方檢察官辦公室都出言駁斥這項「未經證實」的指控。