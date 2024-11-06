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台鐵票價調漲案一波三折！台鐵原在今（2024）年9月提報董事會後，遭退回要求補充資料，預定10/22再討論，但資料尚未做好就臨時撤銷討論案，延至11月再討論，不料又再傳延期。對此，台鐵董事長杜微證實，將延至12/17再召開董事會。台鐵票價已凍漲29年，原定推動公司化改革後檢討票價，方案內容包含討論合理報酬率3%、4%、5%等票價調漲3方案，調漲幅度依序為35.62%、40.41%、44.52%，若以現行票價、區間車台北到板橋15元為例，採3%方案票價將漲至20元，自強號板橋到台北現行票價23元，調漲後為31元。台鐵原將在9/10首度提請董事會討論，不過，董事會經過4小時討論後，因報告中尚缺票價調整相關評估資料，與其他運具比較及敏感度分析等，遭董事會退回提案，併下次董事會再議，預定10/22董事會再次討論，但卻在10/18傳臨時撤銷討論案。對此，杜微坦言，因董事行程安排等問題，無法在11月召開，因此延後到12/17再次召開董事會，討論內容包含票價調漲、行車安全等議題。票價漲幅將不會納入電費增加4.56億元成本計算，後續則是會視董監事意見審查或調整，未來若順利通過後，將儘速提報交通部費率審議委員會審查。同時，杜微表示，今年是台鐵公司化元年，營收比去年好，包含票箱收入、副業、資產開發等，其中，資產開發即使扣除一次性處份和移轉到償還基金後，收入仍比去年增加。不過台鐵面臨龐大折舊費用，公司成立後也須有資金籌措，因此帳面上仍是虧損，這並非經營面問題，強調經營營收呈現成長趨勢。