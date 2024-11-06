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立法院今（6）日召開經濟委員會，許多委員聚焦在經濟部長郭智輝日前提出菲律賓買綠電，以及輝達（NVIDIA）100億度綠電說都與雲豹能源有關，質疑經濟部與綠電關係。郭智輝強調，經濟部與雲豹能源只有一個關係，就是它是來經濟部登記公司，甚至嗆「雲豹是為了炒股票，而講了很多不應該講的東西！」近期，郭智輝提出要到菲律賓買綠電，被立委發現先前雲豹能源就有提前到菲律賓布局的計畫。上週，立委頻頻拿輝達來台投資條件是要準備100億度綠電，經查也發現是輝達在6月受訪所透露訊息，經濟部上週末直接與輝達確認訊息，證實並沒有相關訊息。民進黨立委賴瑞隆說，輝達100億度綠電這個假訊息被炒作了6天，郭智輝一開始先說，這是「某個廠商」要炒作股票發布訊息；賴瑞隆認為，經濟部應該要查證清楚，否則經濟部長的詢答都可能變成炒作，遇到不確定的事情都應該保留。後來在國民黨立委張嘉郡質詢，再提到過去郭智輝講到綠電、新四輕，也提到要參與「呂宋經濟走廊」，真的對菲律賓情有獨鍾，彷彿是「台菲聯合經濟部長」，更質疑經濟部說有經過專家計算，菲律賓買綠電不到4元，那專家難道是雲豹能源嗎？對此，郭智輝鄭重澄清，「經濟部跟雲豹只有一個關係，它是經濟部來登記的公司，但它也不是經濟部所屬的公司，也不是經濟部支持的公司，雲豹是為了炒股票，而講了很多不應該講的東西。」