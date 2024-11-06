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立法院財政委員會今再度審查《財政收支劃分法》修正草案，高雄市長陳其邁今（6）日專程北上列席，但國民黨籍召委、藍委陳玉珍3分鐘就宣布散會，將法案送出立法院，陳其邁在朝野衝突旁看傻眼，也沒機會上台發言，會後受訪他不滿，邀請他來卻3分鐘就散會，「邀請我來不讓我講話，莊孝維？」2014年朝野審兩岸福貿協議，陳其邁是當時內政委員會的召委之一，但另一召委、國民黨立委張慶忠30秒就宣布完成審查，被酸「半分忠」，今天陳玉珍3分鐘開完會，綠營也酸陳玉珍是「三分珍」。談到藍營修法版本，陳其邁說，高雄幅員遼闊，颱風後路樹倒榻，道路需要搶修，但高雄面積是台北11倍大，若用人口比例分配，會非常不公平。他說，他今天準備了很多資料，希望能在財委會充分發言，表達地方政府意見，結果卻完全沒有發言機會，讓他非常遺憾，民生問題與藍綠無關，難道高雄市沒有藍營支持者嗎？