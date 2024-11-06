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日本強投佐佐木朗希在今年休賽季的動向備受關注，雖有消息指出羅德並未允許讓佐佐木朗希透過入札制度挑戰大聯盟，但外界還是相當期待佐佐木朗希的下一步，大聯盟總管會議在今（6）日召開，對於是否簽下佐佐木朗希，許多球隊高層對此話題都選擇避而不談，洋基總管Brian Cashman表示：「我不能談論屬於其他球隊的球員。」佐佐木朗希在今年球季結束後，獲得通過入札制度挑戰大聯盟的機會，但他並未達到海外球員未滿25歲或者職業生涯不滿6年的規定，若旅美只能和球團簽下小聯盟約，但也意味著羅德將無法從佐佐木朗希身上，獲得高額的入札金。大聯盟在今日召開總管會議，根據日本《體育報知》報導指出，許多球隊總管，對於佐佐木朗希不願意做出過多評論，洋基總管Cashman在採訪中表示：「我不能談論屬於其他球隊的球員。」天使總管Perry Minasian則是回答：「我不能說，我想避免對特定球員發表評論。」有些球隊則是大方承認在今年例行賽期間有前往日本觀看佐佐木朗希的比賽，光芒總管Erik Neander則透露自己在東京看了幾場比賽，遊騎兵新任總管Ross Fenstermaker也在賽季末前往日本考察，並在採訪中透露，球隊將在未來持續關注佐佐木朗希的動態。