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立法院財政委員會今（6）日繼續進行攸關千億元《財劃法》審查，未料在國民黨召委陳玉珍在藍委保護下，僅用3分鐘就將法案送出委員會並隨即散會，藍綠爆發嚴重肢體衝突，事後民進黨團召開記者會，痛批有藍營助理對民進黨立委出手，此外藍營黨團主任更出手推了張雅琳，另陳培瑜指控顏寬恒從背後勒頸、扯壞衣服，種種行徑凸顯國民黨今天沒有要開會，而是要強渡關山。《財劃法》大亂鬥後，民進黨團召開記者會，指控有國民黨立委助理打立委，幹事長吳思瑤表示，過去第9屆時有助理混到第一線議事攻防中，對立委丟水球與麵粉，所以之後有內規，助理不可以在第一線介入議事攻防，更不能打立委，遺憾今天在財政委員會，有助理打立委、搶東西。鍾佳濱表示，在8年前審查前瞻預算很多人受傷，不管是採訪者非採訪者，但是最要不得的是，有國民黨助理挾帶社會人士丟水球、撒麵粉，仍有不曉得看起來不是媒體的人，要他出示證件，為什麼可以拿手機在拍？正當自己拿出手機拍攝時，對方稱「我不用你講，我不用告訴你」，一直擋、一直揮，把他的手機打落在地，「誰知道他是不是外面混進來的？」郭國文提到，今天國民黨已經有人數優勢，且體型壯碩者居多，自己當時不過要往前要求陳玉珍開會，藍委張智倫就將其強壓在地，更強調今天藍委身著戰鬥服、沒有會議資料就站在那邊，就表示今天根本不是來開會，而是要強渡關山。另當時張雅琳在電梯按鈕前方，欲阻止陳玉珍下樓離去，未料卻遭國民黨團主任一把推開，批評連黨團主任都可以打委員，無法無天到介入議事程序嗎？國民黨沒辦法用嘴巴講道理就使用暴力。而陳培瑜也指控顏寬恒，陳玉珍在唸完條文快閃後，自己回到座位要開始研究條文，並期待首長說明，未料卻突然散會，自己決定起身要去找陳玉珍，卻被顏寬恒勒頸、扯壞衣服。