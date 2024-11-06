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民眾黨主席柯文哲因涉及京華城案遭到羈押禁見至今，《鏡新聞》今（6）日公布最新民調顯示，58.2%民眾認為柯文哲在京華城案中有圖利廠商之嫌；另外有56.2%民眾認為，柯在京華城案中有貪污收賄情形。此外，相較於上個月，民眾黨支持者認為柯文哲沒有貪汙收賄減少3%，認為有貪汙收賄增加5.2%。民調以「柯文哲在京華城改建案，有沒有故意圖利廠商？」為題詢問，58.2%民眾認為有圖利之嫌（32.3%一定有、25.9%可能有），24.0%民眾認為沒有圖利（17.5%可能沒有、6.5%一定沒有），17.8%未表態。至於柯文哲在京華改建案，有沒有貪污收賄？結果顯示，56.2%民眾認為有貪污收賄（28.6%一定有、27.6%可能有），25.9%民眾認為沒有貪污收賄（18.4%可能沒有、7.5%一定沒有），17.8%未表態。調查顯示，認為柯文哲有圖利的民眾較上月略增1.3%，認為有貪污收賄的民眾較上月調查增加2.４%。經交叉分析，超過七成（77.7%）的民眾黨支持者認為柯文哲沒有故意圖利廠商，15.0%的民眾黨支持者認為柯文哲有故意圖利廠商，跟上個月比較認為柯沒有故意圖利廠商的比例下降3.8%，認為有圖利廠商的比例增加3.5%78.9%的民眾黨支持者認為柯文哲在京華城改建案上沒有貪污收賄，一成五（15.1%）認為柯文哲在京華城改建案上有貪污收賄，相較於上個月，民眾黨支持者認為柯文哲沒有貪汙收賄減少3%，認為有貪汙收賄增加5.2%。本調查由《鏡新聞》規劃，並委託大地民意研究公司協助問卷設計與執行調查，期間為2024年11月2日至11月4日，調查戶籍於台閩地區且年滿20歲以上的民眾。有效樣本：市話560人、手機563人，共1,123份，在95%信心水準下抽樣誤差正負2.92％。抽樣方法採用市話及手機雙底冊訪問，市話採用縣市電話比例進行分層抽樣抽出號碼，手機使用後五碼隨機抽樣抽出號碼。並依內政部最新人口資料，針對戶籍地行政區、性別、教育程度及年齡採用多重反覆加權（Raking）。母體資料來源為數發部政府資料開放平台，經費來源為鏡電視。