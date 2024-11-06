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▲兵家綺曾因罹癌將整個甲狀腺切除，並需要終身服用甲狀腺素。（圖／ 兵家綺臉書）

▲寶媽曾二度確診甲狀腺癌，但她始終保持樂觀態度面對病魔。（圖／臉書）

▲馮提莫公開術後憔悴模樣。（圖／馮提莫微博）

▲張根碩公開抗癌史，還原當時被醫生告知罹患「甲狀腺癌」時，當下只問一句「我會死嗎？」（圖／나는 장근석 YouTube）

演藝圈工作壓力大，不少明星都曾因身體不適或生病而宣布暫停演藝事業，專心照顧身體。女星徐若瑄今（6）日爆出今年年初確診罹患甲狀腺癌，所幸及早發現與治療，目前恢復狀況良好。而女星兵家綺、藝人寶媽、大陸人氣網路歌手馮提莫，以及南韓男神張根碩也都曾經歷罹患甲狀腺癌的挑戰與考驗。兵家綺原本就有甲狀腺亢進、甲狀腺腫瘤，這幾年來都有定期到醫院追蹤，不過在2023年時她的喉嚨、耳朵突然感到不適，趕緊回醫院檢查後發現，追蹤長達3年的甲狀腺腫瘤最終還是轉變成甲狀腺癌，令她感到相當無奈，而原本以為只要切除癌細胞的部分，沒想到醫生建議她切除整個甲狀腺，並終身需要服用甲狀腺素。不過粉絲也不必太擔心，今年6月兵家綺出席武俠百年文化展時，氣色看起來相當不錯，還跟藝人王燦逗趣拍攝俠士俠女的照片。68歲的寶媽在2004年因為體檢發現罹患早期甲狀腺癌，切除後需要每3個月定期抽血，以及6個月進醫院照超音波，當時恢復狀況良好。但沒想到，在2016年時寶媽又在淋巴結上發現第二個癌細胞，兩度確診罹患甲狀腺癌，隨後很快地又再度開刀切除。寶媽臉書上還曾樂觀地表示，請所有人都不必擔心，目前一切平安、健康。馮提莫2023年曾無預警發出一張躺在病床上的照片，坦言自己罹患甲狀腺癌末期，不過手術相當成功，身體也逐漸恢復健康。她堅強樂觀的說，「生病、癌症，這些對我來說都不怕，我覺得只要人還在，都不是大事」。然而，今年才32歲的馮提莫似乎身體狀況欠佳，她透露，自己除了甲狀腺癌，還有頸椎、腰椎、貧血、幽門螺旋桿菌、肺結節5個問題等待治療。韓星張根碩因出演韓劇《原來是美男》爆紅，他透露，去年做身體健康檢查時被醫生告知體內有癌細胞，得知消息的他當下問醫生「我會死嗎」，更長達8天的時間都躺在床上，難過到無法下床。而張根碩目前順利完成治療，並把這段經歷拍成影片表示，「經歷罹癌苦痛後，變得更積極面對人生，也想把這段經歷分享給跟我有相同狀況、需要的人們，傳達正向能量。」