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▲徐若瑄罹癌後仍非常堅強，強調目前狀態都很好。（圖／徐若瑄IG）

▲徐若瑄本名叫做「徐淑娟」，國小時還被同學叫成「洗手間」。（圖／徐若瑄臉書）

天后徐若瑄去年底宣布和新加坡富商李雲峰斷了9年婚姻，沒想到婚變不久，今年初健檢又發現罹患甲狀腺癌，讓外界非常擔心她的身體狀況。不過不少人關心她的同時，也意外發現，原來徐若瑄這個名字是藝名，她本名其實叫做「徐淑娟」，聽起來非常接地氣。事實上，先前徐若瑄就曾多次在臉書爆出自己的本名，她還曬出國小的畢業照，透露當時的綽號叫做「洗手間」。徐若瑄早期出道活躍於日本娛樂圈，不少人對她的印象，除了徐若瑄這個名字，也對她的英文名字「Vivian」非常熟悉。不過這2個名字都不能完全代表她這個人，因為她的本名其實叫做「徐淑娟」，和藝名的風格大不相同，反而更有親和力，而她先前也經常在臉書提到自己的本名。徐若瑄2022年準備要首度攻上小巨蛋之前，在臉書細數出道數年來的經歷，就曾提到本名，「我也要謝謝那個一直很認真很感恩並努力不懈的『徐淑娟』，她不曾因為時間、也不會因為變成了『徐若瑄』而忘記了初衷、她記得每一個機會是那麼的得來不易，所以依舊每每珍惜著每一個工作和每一個相遇。」另外，徐若瑄也曾在臉書大方曬出國小畢業照，看到當時還很稚嫩的她，留著一頭短髮，和現在的模樣變化很大，不過一樣都有著圓圓的大眼睛，而在照片下面就寫著「徐淑娟」3個字。她還透露自己曾被同學取綽號叫做「洗手間」，更自嘲當時的畢業照，「『洗手間』是幹嘛拍照要抿嘴唇啊！是在害羞什麼啦！」從徐淑娟變成徐若瑄，她一路走來展現多樣才華，不僅1995年進軍日本樂壇，也曾發行過華語專輯，還曾替周杰倫多首歌曲寫過歌詞，展現創作才華；此外她在演技上的進步也是有目共睹，曾多次接下高難度的角色，像是《人魚朵朵》殘疾人士、《雲水謠》富家千金、《寒蟬效應》律師等，她也跨足幕後擔任製片。雖然年初她剛結束婚姻，就發現罹癌狀況，但她也沒有被打倒，而是不久後又投入國片《乒乓男孩》的宣傳，讓外界幾乎難以察覺異狀，她的強大意志力也讓人佩服。年齡：49歲本名：徐淑娟女團經歷：少女隊、黑色餅乾情史：吳奇隆、吳建豪、馮德倫、李雲峰詞曲代表作：周杰倫〈可愛女人〉徐若瑄〈愛笑的眼睛〉電影《孤味》主題曲—〈別人的〉影視代表作：《旋風小子》《天使心》《賽德克．巴萊》《狂愛龍捲風》《寒蟬效應》《人面魚：紅衣小女孩外傳》《孤味》