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▲葛斯齊在臉書上砲火猛烈批評王定宇。（圖／葛斯齊 臉書）

▲邱瓈寬開嗆王定宇對劉德華的「媚共說」，她曾經熱心助人，被封為「喬事天后」的2大轟動事蹟近日也被翻出。（圖／記者葉政勳攝）

▲葛斯齊在自己的貼文下回覆網友留言，一樣砲火猛烈批評王定宇。（圖／葛斯齊 臉書）

▲葛斯齊回覆網友時，提到邱黎寬。認為邱黎寬給不了王定宇頭版，他可以幫忙。（圖／葛斯齊 臉書）

香港天王劉德華睽違11年再度來台開唱，卻因演唱《中國人》一曲而遭到民進黨立委王定宇批評，指控劉德華是「媚共藝人」。這一言論引起社會各界的強烈反應，網友意見紛紛，知名媒體人葛斯齊昨（5）日更是在社群平台上直接開砲，暗示王定宇的私生活不堪檢視。葛斯齊不僅火力全開回擊王定宇，還直接嘲諷：「不是穿西裝就叫正經人！」此番話語迅速引發熱烈討論，再加上由資深製作人邱瓈寬日前已先開嗆王定宇，讓事件熱度進一步升高。針對王定宇對劉德華的批評，葛斯齊在臉書上猛烈回應：「王定宇你自己私下幹了什麼事，需要我幫你回憶嗎？你經得起檢視嗎？你真的男女關係乾淨沒對不起你老婆？」葛斯齊毫不留情地指控王定宇的私生活混亂，甚至暗示他在其他女性面前大肆吹噓自己的生活。他更進一步嘲諷王定宇：「不是穿西裝就叫正經人！」並留言回應網友：「他選不上！我東西丟出來，他不用選了。」這些話一出，引發網友熱議，讓王定宇陷入輿論風暴。王定宇的「媚共」言論也激怒了資深製作人邱瓈寬。她在王定宇的臉書下留言開酸：「你他X是妒恨人家長得比你帥比你有才華？就輸你不會劈腿？」邱瓈寬語氣直接又辛辣，甚至批評他「少在那找藝人說事！尤其是找優質藝人說事！」這番言論立刻引來大量網友圍觀，獲得眾多支持聲浪，使得事件成為社會焦點。隨後王定宇在媒體訪問中解釋，稱台灣是多元社會，劉德華有權選擇歌單，但他話鋒一轉，反問「〈光輝歲月〉可不可以唱？〈海闊天空〉可不可以唱？」此言一出，隨即被網友群起打臉，有人指出這些歌曲早在中國多次被翻唱或演唱，批評他「不查證就開酸」。網友還諷刺道：「〈光輝歲月〉、〈海闊天空〉早已是中國節目的傳唱神曲，竟然還造謠？」此次事件因葛斯齊的爆料而再掀波瀾，他在臉書留言中進一步嘲笑王定宇：「白目的人！沒本事就安靜刷什麼存在感，自己外面見不得光事情，以為沒人知道，他老婆什麼都不知道。」他指控王定宇自己不乾淨，卻總愛刷存在感，引發網友們的廣泛討論。隨著事件發展，王定宇的言論與私生活再度被推上風口浪尖，網友紛紛質疑其雙重標準，對其批評藝人的態度表示不滿，使得事件熱度持續攀升。