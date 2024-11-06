我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市政府警察局今日上午舉行打詐儀表板記者會，對外發布統計詐騙數據，讓市民朋友了解現在的詐欺狀況，警方特別指出假(交友)投資，該手法不管件數或財損皆位居各類手法首位，今年至1月至10月共計造成民眾損失新臺幣101億9520萬元，佔財損總額將近8成。其中有一名洪姓被害人即因誤信FB股票投資廣告，損失了新臺幣8千多萬元。打擊詐欺犯罪是當前治安重點工作，為配合內政部警政署建立打詐儀錶板，每日公布全國詐情之政策，台中市政府警察局特別針對臺中市113年詐騙案件發生現況進行分析，透過實際案例說明，以求提升臺中市民防詐意識，讓市民清楚了解目前詐騙案件現況，並鼓勵民眾遇到詐騙案件應勇敢表達，與警方一起力抗詐騙集團，建立宜居生活環境。經統計分析，臺中地區113年1月至10月間，共計發生2萬5,409件詐騙案，財損金額達新臺幣128億976萬餘元，換算平均每小時臺中市民會遭遇3.45件詐欺案，並損失新臺幣167萬元；若以行政區統計，以北屯區、西屯區、南屯區及大里區為案件高發地區，得見詐騙案件確實嚴重影響及戕害市民生活，造成極大財產損失，另就詐騙手法分析，臺中市民易發生的前三名高發案件手法計有假(交友)投資、解除分期付款(假買家騙賣家)及假網拍等三類，其中值得我們大家關注且謹慎應對的是假(交友)投資，該手法不管件數或財損皆位居各類手法首位，經統計，假(交友)投資於統計期間，共計造成民眾損失新臺幣101億9520萬元，佔財損總額將近8成。詐騙集團經常偽造名人投資廣告，誘騙被害人加入投資群組，一系列「養、套、殺」手法，坑殺被害人；被害人洪先生就是透過FB廣告獲知投資訊息，遵循假投顧老師指令載入假的投資APP，殊不知自己所看到的APP獲利數據，都是詐騙集團後臺控制的，看著APP不斷獲利，便不斷投入本金，待欲出金時才發現一切都是假，但為時已晚，也損失了新臺幣8千多萬元。為提升本市市民識詐意識，台中市警局如實呈現詐欺狀況並分析詐騙手法，期能提高市民警覺心，不再輕易遭受詐騙；另除積極打擊詐欺犯罪，警方更結合第三方力量如金融機構、超商及民間團體等，共同建立民眾的防護網，同時也呼籲民眾受騙能勇敢站出來報案，並與警方共同合作，期能防止下一位被害人的出現，齊心協力對抗詐騙。