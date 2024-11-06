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美國總統大選現正開票中，截至11點50分川普以210得票數領先賀錦麗的113票。由於川普與賀錦麗雙方著重政見不同，也因此資金著重的族群也會因著誰民調、票數領先，而往不同方向推進。針對美國總統大選對台股的影響，根據歷史統計近期5次大選後1個月，有4次台股呈現上漲，雖然選後一天股市稍有震盪，但除了2008年因發生金融危機，導致選後一季跌幅逾12%，其餘四次一個月後台股指數皆為上漲。此外，產業界分析，川普若當選，傳統產業類股如石油、傳統能源，還有加密貨幣將受惠；賀錦麗當選則是綠能與醫療，AI與半導體各方都認為仍可繼續投資。也有法人分析，共和黨候選人川普若選上，短線股市首當其衝的受害族群應會是半導體、綠能，但有利石化、軍工和國防題材等。對於半導體業的衝擊是因為川普日前對台灣收保護費的說法，曾一度引發市場大動盪，台股也跟著重挫。也因此市場認為，如果川普選上，不排除部分憂心的外資賣壓會先湧出，但就長期來看，無論哪位候選人選上，長期仍會回歸營運基本面。至於若是民主黨的賀錦麗勝選，則可望延續現任總統拜登的政策，使美國經濟軟著陸。目前觀察市場各方面看法好FXTM 富拓市場認為，川普主張很多關稅和減稅措施，有助刺激美國經濟成長，但同時，聯準會降息幅度減慢、美元強勢，並使資金回流美國，進而衝擊新興市場和亞洲市場資金動能。群益投顧則指出，賀錦麗若當選，對重電產業政策延續較為有利。若川普當選，可能會推動更嚴格的關稅政策，或許會促使台灣的出口企業提前拉貨，尤其是PC及腳踏車代工廠商，長期來看可能有利於台灣的出口相關產業。也因此，無論誰當選，AI及半導體產業將持續受到市場關注。台新投顧則認為，如果是川普當選，傳統能源相關產業如石化、鋼鐵與重電，及加密貨幣相關產業（挖礦與板卡）也有望受惠。另一方面，若賀錦麗當選，半導體產業中的先進製程、封裝技術及設備公司將因政策支持受益。中信投信指出，川普概念股主要包括軍工、汽車等相關產業；若賀錦麗當選，則可能利好綠能。中信投信指出，無論誰當選，生技、半導體產業都將在新政策下受益。