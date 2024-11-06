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▲蔡淑臻到蒙古參與義診行動。（圖／記者嚴俊強攝）

▲蔡淑臻拍下的蒙古顱顏寶寶的照片。（圖／羅慧夫基金會提供）

蔡淑臻擔任羅慧夫顱顏基金會愛心大使，8月底到蒙古5天參與義診行動，還進到手術室觀看6個月寶寶動手術，寶寶原本嘴唇和人中是分裂的，術後恢復得就像普通人一樣，這也讓她感觸很深，尤其其中一位「舒米亞」和她在這趟旅程中互動最多，看到舒米亞的手術過程，讓她直呼心裡很難受。蔡淑臻表示，原本以為進手術室，只是站在「有菌區」遠遠地看，結果醫師直接叫她上前，站在手術台旁邊，她就得要去刷手、穿無菌衣，讓她受寵若驚，後來一問之下才知道，因為口腔本來就很多細菌，有菌、無菌的要求沒像其他手數這沒高，蔡淑臻分享手術過程，「其實出血量不多，比較難受是，第二次進去跟舒米亞開刀，她是這趟跟我互動最多的孩子，看她那樣被切、流血，我是很難受的。」由於每次手術，很多醫護人員都來自不同國家，需要花時間做術前溝通，蔡淑臻說進去看10分鐘就很累了，很佩服這些醫師，在3天內就開了17台刀。在當地她也數度感動到落淚，但也不能在孩子們面前哭。讓她印象很深的還有一位15歲的女孩子，正是愛漂亮的年紀，因為不想讓別人看到她的外貌和一般人不一樣，所以很愛戴口罩，在手術完成後，蔡淑臻問她還好嗎，她一邊流著鼻血，一邊比讚，讓蔡淑臻哭笑不得，直呼對她是「心疼又佩服」。也因為這趟出國，讓蔡淑臻體會到，「我們擁有好多，我雖然因為《女外科》認識醫療環境，但蒙古又是另外一個世界，醫療資源還是相對有差。」記者會上蔡淑臻正式介紹展覽中展出自己以手機、相機所拍攝的紀錄照片，她表示，「我最喜歡舒米亞微笑的照片，希望他可以一直擁有單純的快樂！」而記錄照片中還收錄了蒙古男孩舒米亞拍攝蔡淑臻的照片，親切的笑容彷彿就像天使，成為一幅讓人難忘懷的珍貴影像。此外，蔡淑臻還親自為線上展覽個案故事感性配音，帶著大家彷彿身歷其境看見全球顱顏天使「厚伊水水」的改變。