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NBA美國職籃鳳凰城太陽昨（5）日在主場與費城76人打得激烈，雙方一路鏖戰至比賽最後關頭，太陽才以118：116驚險勝出，順利收下5連勝，目前6勝1敗的戰績在西區高居第2。而太陽隊球星「雷帝」Kevin Durant本季表現同樣出色，，這也讓KD頗為不滿，並表示：「他就是個小丑。」《ESPN》知名評論員Stephen A. Smith ，近期在《First Take》的一期節目上，質疑Kevin Durant的領袖能力，Stephen A. Smith在節目上表示：「對此稍早Kevin Durant則在採訪當中表示：「嗯，Stephen A. Smith是吧？我不明白人們怎麼會聽他的，我在聯盟打滾18年了，我從來沒有在球場或訓練場上見過他。他除了在電視上高談闊論許多球員以外，我從來沒有在其他地方見過他，。」而當談起自身領導能力的話題時，KD對此則表示：「顯然隨著累積的經歷越多，人都會成長，會感到更加自信，也會更自然地與其他人交談。我一直走在這樣的軌道上，這不僅是為了我自己，也為了整支球隊。說我只坐在那裡，用一張我坐在更衣室的照片，。拜託，這也太荒謬了。」現年36歲的Kevin Durant，本季7場比賽下來，，表現依舊相當穩定。而Durant生涯雖然曾在2017、2018年幫助金州勇士奪下總冠軍，但也被認為是「抱腿」，許多專家仍不看好他能夠率領太陽隊奪冠。