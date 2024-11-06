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▲▼林靖恩被發現偷吃民眾外送。（圖／ins.vlog7 Threads）

資深音樂人李坤城去年因癌症離世，小他40歲的遺孀林靖恩在李坤城過世頻頻遭爆行為脫序，砸毀飯店電視、石桌，還偷吃民眾的外送餐點，坐在路邊大快朵頤，警方獲報到場處理，民眾表示不願追究，而林靖恩也曾直接走進超商拿取一罐25元運動飲料，並到隔壁早餐店飲用，被店員當場逮個正著，案經法院審理，法官依竊盜罪嫌，判她罰金3000元，全案可上訴。李坤城病逝後，林靖恩脫序行徑不斷，今年3月18日上午，林靖恩在台中市北區一家全家超商內，直接拿走一罐25元的運動飲料，沒有結帳就離開超商，走到隔壁早餐店門口椅子上飲用飲料，被超商店員當場查獲，並報警處理。警方到場後，林靖恩坦承犯行，加上超商店員指正，以及現場監視器畫面可佐，警方將她依竊盜罪嫌送辦，檢方日前也依法將她起訴，並向法院聲請簡易判決處刑。台中地院認為，林靖恩正值青壯，卻不以正當途徑獲取所需，還犯下偷竊犯行，考量她對於犯行坦承不諱，但未與對方達成和解，依竊盜罪嫌判她罰金3000元。如易服勞役，以1000元折算1日。另外，林靖恩偷吃民眾外送餐點一事，林靖恩雖然當場賠償對方餐點費用，對方也不願追究，不過因竊盜罪嫌為公訴罪，警方後續仍將她依法送辦。