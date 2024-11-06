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34歲明星前鋒Paul George今夏決定轉戰七六人，並抱怨快艇給出的續約價碼太低，讓他感到不受尊重，而下一場就要強碰老東家，美國媒體透露，快艇將會準備致敬影片，不過George回應的表情相當微妙，似乎沒有很開心。《ESPN》記者Marc J. Spears透露，快艇將製作影片致敬為洛城效力5年的George，「我聽說他們將為他製作一個大型致敬影片。我真的很好奇全聯盟首見的『死忠區(The Wall)』和其他快艇球迷，會對歸來的George做出何種反應。」而早在美媒披露消息前，George被問到返回洛杉磯出賽的看法，他表示期待回到熟悉的老地方，可能會讓他有點情緒化，因為他把他們當家人看待，也好奇「死忠區」的球迷會如何對待他，至於被問到是否會期待有致敬影片？George抿嘴笑而不答，表情相當微妙，留給外界各自解讀。George今夏以4年2.12億美元（約69億新台幣）轉戰費城七六人，隨後他在自己的播客節目中大吐苦水，透露快艇最早只開給他2年6000萬美元（約19億新台幣），但他希望能跟Kawhi Leonard以3年1.5億美元且附帶霸王條款的合約續留快艇，但球團不願意。來到費城後，George在季前熱身賽傷及左膝，錯過快艇開季前5戰，昨天對太陽之役回歸，先發出賽32分鐘，貢獻15分5籃板4助攻，但有全隊最多的6失誤，快艇下一場比賽將在明天作客洛杉磯。不過根據球隊最新傷病報告，George被列在傷病名單中，但為有機會出賽。