11月7日是24節氣裡「立冬」，根據中央氣象署的資料，為黃經225度，通常會落在國曆的11月7日至8日，而「立冬」的到來也就表示冬天要開始了。以前農耕社會，會利用立冬這天好好休息，並用豐盛的食物來補充體力，順便一年來的辛苦，於是有了「立冬補冬」的習俗。要怎麼補才不會補錯？中醫師王大元提醒：手腳冰冷為陽虛體質，常見的酸辣湯就有溫補效果了。
王大元醫師提到，立冬代表冬天正式到來，陽氣逐漸潛藏，而陰氣始生，草木開始凋零、蟄蟲潛藏，自然萬物將呈現休止狀態。適時的進補可強健體魄、提升免疫力，為往後的健康提早打底，因此有「今年冬令來進補，來年三春能打虎」的諺語。
立冬進補最常出現的有麻油雞、薑母鴨、羊肉爐和藥膳排骨等，食材上的選擇以羊肉、牛肉、雞腿、排骨為主，搭配食補或是藥補進行烹煮。
📍食補：加入韭菜、青蔥、薑片、胡椒、麻油、辣椒或蒜頭等辛溫佐料。
📍藥補：搭配像是黨參、高麗參、黃耆、肉桂、桂枝、當歸、川芎或杜仲等。
但醫師提醒，進補還是要看個人體質決定，才不會愈補愈過頭，可分成兩種體質：
🟡容易燥熱「陰虛體質」→適合涼補
如果平日容易燥熱、大便乾硬、口乾舌燥，屬於實熱或陰虛型的體質，這時候反而要「導滯」或「涼補」，可以選擇木耳、百合、白蘿蔔、海帶、冬瓜、白菜和水梨等食材，才不會適得其反，愈補愈上火。
🟡手腳冰冷「陽虛體質」→適合溫補
容易手腳冰冷、大便軟散、疲倦無力或舌頭胖大，屬於陽虛體質，比較適合溫補，像是當歸生薑羊肉湯、十全大補湯、藥燉排骨、薑母鴨等藥膳。此外，常見的「酸辣湯」也是一種溫補食物，可以幫助開胃、促進食慾，其中的胡椒性熱味辛，溫中散寒又止痛。
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立冬進補最常出現的有麻油雞、薑母鴨、羊肉爐和藥膳排骨等，食材上的選擇以羊肉、牛肉、雞腿、排骨為主，搭配食補或是藥補進行烹煮。
📍食補：加入韭菜、青蔥、薑片、胡椒、麻油、辣椒或蒜頭等辛溫佐料。
📍藥補：搭配像是黨參、高麗參、黃耆、肉桂、桂枝、當歸、川芎或杜仲等。
但醫師提醒，進補還是要看個人體質決定，才不會愈補愈過頭，可分成兩種體質：
🟡容易燥熱「陰虛體質」→適合涼補
如果平日容易燥熱、大便乾硬、口乾舌燥，屬於實熱或陰虛型的體質，這時候反而要「導滯」或「涼補」，可以選擇木耳、百合、白蘿蔔、海帶、冬瓜、白菜和水梨等食材，才不會適得其反，愈補愈上火。
🟡手腳冰冷「陽虛體質」→適合溫補
容易手腳冰冷、大便軟散、疲倦無力或舌頭胖大，屬於陽虛體質，比較適合溫補，像是當歸生薑羊肉湯、十全大補湯、藥燉排骨、薑母鴨等藥膳。此外，常見的「酸辣湯」也是一種溫補食物，可以幫助開胃、促進食慾，其中的胡椒性熱味辛，溫中散寒又止痛。