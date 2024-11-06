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立法院近期為明年中央總預算、財政收支劃分法等展開激烈攻防，針對立法院各黨立委表現，《鏡新聞》今（6）日公布最新民調顯示，民進黨第一46.2％、國民黨第二，突破4成達40.9％，民眾黨30.4%墊底，不過回升3成以上；至於藍白聯手退回明年中央總預算，有47.2％民眾不贊同藍白立委的作法，31.7％表示贊同。《鏡新聞》今公布最新民調，對於立法院各黨立委表現滿意度調查，針對民進黨立委整體表現，有46.2%民眾表示滿意（9.2%非常滿意、37.0%還算滿意）、43.8%不滿意（25.0%不太滿意、18.8%非常不滿意）、10.0%未表態。對於國民黨立委整體表現，認為滿意的有40.9%（6.4%非常滿意、34.5%還算滿意）、不滿意為47.6%（29.2%不太滿意、18.4%非常不滿意）、11.5%未表態。至於民眾黨立委整體表現滿意度30.4%（4.8%非常滿意、25.6%還算滿意）、不滿意為55.7%（26.6%不太滿意、29.1%非常不滿意） ，13.8%未表態。民調顯示，綠藍白三黨立委表現滿意度仍為民進黨第一、國民黨第二，民眾黨最低，不滿意度亦為民眾黨最高、國民黨第二，民進黨最低。惟民眾黨滿意度回升3成以上，不滿意度略降3.2個百分點，國民黨立委滿意度增加最多6.7個百分點、首度破4成，不滿意度也下降4.5個百分點。針對明年中央政府總預算案在立法院遭到藍白立委退回，有31.7%民眾表示贊同藍白立委的作法（非常贊同12.0%、還算贊同19.7%），47.2%民眾表示不贊同藍白立委的作法（不太贊同17.7%、非常不贊同29.5%）。經交叉分析，25歲以上的台灣民眾不贊同藍白聯手退回預算案的比例都大於贊同退回預算案。此外，憲法法庭在10月25日對《立法院職權行使法》修法內容及《刑法》藐視國會罪有沒有違憲做出判決，20條修正條文中有18條被判決違憲。40.4%的民眾表示認同憲法法庭此次違憲判決（20.0%非常認同，20.4%還算認同），34.5%的民眾不認同憲法法庭此次違憲判決（14.9%不太認同，19.6%非常不認同），25.1%的民眾沒有表態。本調查由《鏡新聞》規劃，並委託大地民意研究公司協助問卷設計與執行調查，期間為2024年11月2日至11月4日，調查戶籍於台閩地區且年滿20歲以上的民眾。有效樣本：市話560人、手機563人，共1,123份，在95%信心水準下抽樣誤差正負2.92％。抽樣方法採用市話及手機雙底冊訪問，市話採用縣市電話比例進行分層抽樣抽出號碼，手機使用後五碼隨機抽樣抽出號碼。並依內政部最新人口資料，針對戶籍地行政區、性別、教育程度及年齡採用多重反覆加權（Raking）。母體資料來源為數發部政府資料開放平台，經費來源為鏡電視。