位於台北市新生南路與和平東路路口，緊鄰大安森林公園的和平新生天橋，因使用逾40年，過去吸引不少劇組取景，台北市府近日重新評估拆除，但部分當地居民盼能保留。台北市長蔣萬安定調，一定會拆除，現在應是「以人為本」路權思維，且拆除路橋也能減少事故發生率，「對的事情我們要堅持」。
蔣萬安說，設立天橋其實是一種「行人不要妨礙車輛通行」，這種「車本位」的思維，讓行人走在天橋上，讓車子走在道路上。但是隨著時代變遷、觀念的進步，人本交通已經是當今的主流觀念，除了要增加行人步行的空間，前提是要讓行人回到路上來行走。
蔣萬安說，台北已經進入高齡化的社會，有許多的長者、行動不便的身障者，舊式天橋對他們來講非常的不方便，推動人本交通的同時不應該把不同年齡、族群、使用需求的人排除在外。天橋的樓梯、橋柱的存在，減少人行道上面的行走空間跟寬度，這都是造成行人地獄的原因。
蔣萬安也提到，經過新工處實際的測試，和平新生天橋實際使用率不到一成，這個數字真正反映了當地民眾對於這座天橋存廢真實的態度。從交通安全的考量，保護行人應該實事求是、分析問題。這座天橋的橋墩、樓梯確實阻擋轉彎車輛駕駛和行人的視線，造成民眾通行的威脅以及風險、行穿線銜接人行道的動線受到阻礙、人行道退縮也沒有空間來執行，如果排除掉這些因素，可以讓這個路口的交通事故大幅減少、空間可以更開闊、行人可以更安心。
蔣萬安說，交通局已經拿出實際的數據來證明，舊式天橋拆除後路口發生的交通事故會大幅的降低。以信義基隆路口天橋拆除前後的比較為例，交通事故的發生大幅降低64%。未來在和平新生路口會更加行人友善、確保行人的安全，透過人本交通的措施，包括行穿線退縮、行人專用時相、路口增加護欄及庇護島等方式，通盤思考、行動。絕對不是為了拆而拆，而是為了安全不斷的進步。
蔣萬安說，和平新生天橋已經超過40年的使用年限，考量到市民的公共安全，已經請新工處還有交通局做好必要的溝通說明工作、安排拆除的時間，確保行人的安全與便利，同時也還給當地民眾一個視線更開闊的天際線。他也告訴市府同仁，「對的事情我們要堅持，想清楚了就要勇敢地說、大膽地做，該說明清楚就說明清楚，不要父子騎驢。當初（前市長）黃大洲如果沒有拆除中華商場，哪裡會有今天的中華路以及熱鬧的西門町，我們都會支持新工處以及交通局，做該做的事。」
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蔣萬安說，台北已經進入高齡化的社會，有許多的長者、行動不便的身障者，舊式天橋對他們來講非常的不方便，推動人本交通的同時不應該把不同年齡、族群、使用需求的人排除在外。天橋的樓梯、橋柱的存在，減少人行道上面的行走空間跟寬度，這都是造成行人地獄的原因。
蔣萬安也提到，經過新工處實際的測試，和平新生天橋實際使用率不到一成，這個數字真正反映了當地民眾對於這座天橋存廢真實的態度。從交通安全的考量，保護行人應該實事求是、分析問題。這座天橋的橋墩、樓梯確實阻擋轉彎車輛駕駛和行人的視線，造成民眾通行的威脅以及風險、行穿線銜接人行道的動線受到阻礙、人行道退縮也沒有空間來執行，如果排除掉這些因素，可以讓這個路口的交通事故大幅減少、空間可以更開闊、行人可以更安心。
蔣萬安說，交通局已經拿出實際的數據來證明，舊式天橋拆除後路口發生的交通事故會大幅的降低。以信義基隆路口天橋拆除前後的比較為例，交通事故的發生大幅降低64%。未來在和平新生路口會更加行人友善、確保行人的安全，透過人本交通的措施，包括行穿線退縮、行人專用時相、路口增加護欄及庇護島等方式，通盤思考、行動。絕對不是為了拆而拆，而是為了安全不斷的進步。
蔣萬安說，和平新生天橋已經超過40年的使用年限，考量到市民的公共安全，已經請新工處還有交通局做好必要的溝通說明工作、安排拆除的時間，確保行人的安全與便利，同時也還給當地民眾一個視線更開闊的天際線。他也告訴市府同仁，「對的事情我們要堅持，想清楚了就要勇敢地說、大膽地做，該說明清楚就說明清楚，不要父子騎驢。當初（前市長）黃大洲如果沒有拆除中華商場，哪裡會有今天的中華路以及熱鬧的西門町，我們都會支持新工處以及交通局，做該做的事。」