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美國總統大選持續開票當中，緬因州、加州等州份接連開出票數，目前共和黨候選人川普216張選舉人票領先民主黨候選人賀錦麗193張選舉人票。根據福斯新聞報導，目前各州票數率續開出。川普以及賀錦麗分別在緬因州拿下了1張及3張選舉人票。雖然一般來說，各州會將所有的選舉人票都投給在該州的選民投票中勝出的人，但緬因州及內布拉斯加州會依據每個候選人在本州內的投票中得票的比例來分配選舉人票。此外，川普也拿下了愛達荷州，獲得45張選舉人票；另一方面，賀錦麗一口氣拿下西岸票倉華盛頓州、奧勒岡州、加州，一口氣收下74張選舉人票。雖然賀錦麗一口氣縮小了差距，但目前總選舉人票數仍是川普以216張領先賀錦麗的193張。美選多家民調結果顯示兩人支持度接近誤差範圍，雙方都有充足理由保持信心。美國總統大選採「選舉人團制度」，拿到270張以上選舉人票者即贏得選舉。