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美國總統大選正如火如荼開票中，目前共和黨候選人、前總統川普暫時領先，美元、美債殖利率飆升，美元指數更衝破105，新台幣兌美元今（6）日盤中也重貶逾1角，重返32字頭，來到32.112元。不過，外匯專家陳有忠接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，美元、美債殖利率大升只是曇花一現，選後美國仍要面對債台高築的現實，不論誰當選都得把利率降下來，壓低發債成本，若川普當選，只是美國降息幅度及速度會更快，美元指數可能失守100。台新銀行首席外匯策略師陳有忠分析，美元今日一早就大升，美債殖利率也飆升，主要是反映川普可能當選效應，市場擔心川普若當選，財政會更惡化，加徵關稅，通膨可能又會上來，導致殖利率也飆上去，不過，他覺得情況並不是這樣。美國總統大選後，新總統還是要面對現實，美國面臨債台高築不容質疑，高達34、35兆美元債務，不管誰上來都要面臨還債壓力，未來美國還是有「發新債還舊債」的壓力，尤其還是盯著10年美債殖利率。因此，陳有忠認為，不論誰入主白宮，Fed本周會再降息1碼，12月再降息1碼，在美國已進入降息循環下，若川普當選，會給聯準會（Fed）更多降息壓力，美元也會開始下行。由於之前美國利率升太高，目前美國經濟有降溫，通膨也有效降下來，美國更可大膽降息，陳有忠說，若川普上台，會干預Fed決策，要求加速降息，Fed又比較聽華爾街的話，華爾街也希望利率下來，債務危機風險也會降低，畢竟殖利率太高很多投資都虧損，尤其10年債殖利率，去年美國不少中小型銀行破產就是這樣。因此，陳有忠預估，若川普上台，美國利率會降更快更大，如果是賀錦麗上台，利率會降比較少或比較慢，但終究都還是會降息，短線美債殖利率飆高及美元走強「都是曇花一現」，對於也有市場預測，若川普當選，美國可能再升息，他覺得是危言聳聽，怕川普從新執政所致。他預測，若川普當選，美元會大幅下修，美元指數可能跌破100，賀錦麗若當選，美元也會下來，只是可能在100至105震盪，屆時非美貨幣就有升空間，只是升多升少，還是要看各國家貿易帳表現。